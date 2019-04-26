В Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров

Планируется, что нововведение поможет оградить потребителей от недобросовестных производителей и импортеров.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане появится открытая база данных некачественной и опасной продукции, соответствующее положение уже утверждено, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Узбекистан будет отклонять импортные лекарства при госзакупках

Выявлением товаров с недостатками, то есть не соответствующих законодательству, займутся Государственный таможенный комитет, Госкомэкологии, Госкомветеринарии, Узгоскарантин, министерства строительства, здравоохранения, а кроме того — аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории, специально уполномоченные госорганы в пределах их компетенции.

Агенство "Узстандарт" будет собирать, обрабатывать информацию, вносить ее в базу, а также формировать еженедельные отчеты для уполномоченных органов, Торгово-промышленной палаты, Федерации обществ защиты прав потребителей, крупных торговых сетей, а также подписанных на рассылку пользователей.

Утвержденное положение не запрещает реализацию включенной в базу продукции, однако стоит помнить, что продажа товаров, которые не отвечают требованиям технических регламентов или стандартов, — это нарушение правил торговли, чреватое санкциями. Также потребитель, купивший некачественный товар, может защищать свои права в соответствии с законом.

Чтобы продукция была исключена из базы, производитель (поставщик) или торговый объект должен устранить недостатки и письменно сообщить об этом "Узстандарту". Уполномоченные органы изучат обращение и примут решение.

Ожидается, что нововведение поможет оградить потребителей от недобросовестных производителей и импортеров, защитить внутренний рынок от некачественной и опасной продукции, повысить качество и конкурентоспособность отечественных товаров.