Несколько улиц Ташкента перекроют из-за чемпионата по шоссейному велоспорту

В ходе соревнований будут разыграны лицензии на XXXII летние Олимпийские и XVI Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Ташкенте 27 и 28 апреля в связи с проведением чемпионата Азии по шоссейному велоспорту перекроют некоторые улицы, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В период с 10:00 до 12:00 часов нельзя будет проехать по следующим улицам:

улица Амира Темура – от гостиницы International Hotel Tashkent до ул. Навои;

улица Навои – от ул. Амира Темура до ул. Шарафа Рашидова;

улица Шарафа Рашидова – от ул. Навои до ул. Афросиаб;

улица Афросиаб – от ул. Шарафа Рашидова до ул. Шахрисабз;

улица Ойбек – от ул. Шахрисабз до ул. Нукусская;

улица Нукусская – от ул. Ойбек до ул. Махтумкули;

улица Абдулла Кадыри – от улицы Махтумкули до ул. Амира Темура;

улица Амира Темура – от ул. Абдулла Кадыри до ул. Богишамол.

Участники соревнований проедут еще один круг по улицам Амира Темура, Навои, Шарафа Рашидова, Афросиаб, Ойбек, Абдулла Кадыри, Нукусская, а затем — по улице Махтумкули от улицы Абдулла Кадыри по Ахангаранскому шоссе до поста ДПС "Шарк" в Бектемирском районе. Эти улицы тоже будут закрыты для движения транспортных средств.

© Пресс-служба ГУВД Ташкента В Ташкенте 27-28 апреля ограничат движение транспорта из-за чемпионата Азии по шоссейному велоспорту

Как отметили в столичном хокимияте, в ходе соревнований будут разыграны лицензии на XXXII летние Олимпийские и XVI Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Имя обладательницы заветной путевки на главные старты четырехлетия станет известно 27 апреля, мужчины будут бороться за две лицензии 28 апреля.

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