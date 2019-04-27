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Спортсмены во время велогонки

Несколько улиц Ташкента перекроют из-за чемпионата по шоссейному велоспорту

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Узбекистане
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В ходе соревнований будут разыграны лицензии на XXXII летние Олимпийские и XVI Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Ташкенте 27 и 28 апреля в связи с проведением чемпионата Азии по шоссейному велоспорту перекроют некоторые улицы, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В период с 10:00 до 12:00 часов нельзя будет проехать по следующим улицам:

  • улица Амира Темура – от гостиницы International Hotel Tashkent до ул. Навои;
  • улица Навои – от ул. Амира Темура до ул. Шарафа Рашидова;
  • улица Шарафа Рашидова – от ул. Навои до ул. Афросиаб;
  • улица Афросиаб – от ул. Шарафа Рашидова до ул. Шахрисабз;
  • улица Ойбек – от ул. Шахрисабз до ул. Нукусская;
  • улица Нукусская – от ул. Ойбек до ул. Махтумкули;
  • улица Абдулла Кадыри – от улицы Махтумкули до ул. Амира Темура;
  • улица Амира Темура – от ул. Абдулла Кадыри до ул. Богишамол.

Участники соревнований проедут еще один круг по улицам Амира Темура, Навои, Шарафа Рашидова, Афросиаб, Ойбек, Абдулла Кадыри, Нукусская, а затем — по улице Махтумкули от улицы Абдулла Кадыри по Ахангаранскому шоссе до поста ДПС "Шарк" в Бектемирском районе. Эти улицы тоже будут закрыты для движения транспортных средств.

В Ташкенте 27-28 апреля ограничат движение транспорта из-за чемпионата Азии по шоссейному велоспорту
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
В Ташкенте 27-28 апреля ограничат движение транспорта из-за чемпионата Азии по шоссейному велоспорту

Как отметили в столичном хокимияте, в ходе соревнований будут разыграны лицензии на XXXII летние Олимпийские и XVI Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Имя обладательницы заветной путевки на главные старты четырехлетия станет известно 27 апреля, мужчины будут бороться за две лицензии 28 апреля. 

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Теги:
транспорт, Соревнования, велоспорт, Хокимият Ташкента, Ташкент, ГУВД Ташкента



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