Словно из сказки: история танца в Узбекистане

Сегодня во всем мире отмечают международный день танца. О традиции этого вида искусства и его особенностях в Узбекистане читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Узбекский танец зародился много веков назад, когда люди своими движениями описывали явления природы, процесс сбора урожая или призывали духов, исполняя различные ритуалы. Во времена Великого Шелкового пути узбекские танцоры были востребованы при дворах китайских императоров - облаченные в мерцающие ткани, они были подобны сказочным персонажам. С тех пор танцы передавались из поколения в поколение, храня в себе традиции, а также реальный или уходящий быт.

К сегодняшнему дню узбекские танцы не сильно изменились. Как и прежде, они рассказывают о какой-либо истории или о событии и не служат для самовыражения, а их широкий репертуар показывает важность танца для культуры страны.

Большое внимание танцоры уделяют мимике лица и движениям рук, чтобы показать эмоции, заложенные в постановке. Можно увидеть, как танцоры зачастую сначала подносят руки к сердцу, а затем вытягивают к небу. Таким образом они показывают, что их движения исходят от всего сердца.

AP Photo / Anvar Ilyasov Дни узбекской культуры в Вене: танцы, миниатюрная живопись и сюзане

Сейчас принято выделять два вида узбекского танца: классический и народный. Классический предназначен для постановки на сцене. Ему специально обучаются и исполняют не только в республике, но и по всему миру. Народный можно встретить в семейных кругах, на свадьбах и больших народных празднествах.

Классический узбекский танец подразделяется на три школы: ферганская, бухарская, хорезмская.

Ферганская школа отличается плавностью и мягкостью, а в основе ее представлений лежат лиричные истории. Чаще всего это танец о разлуке девушки с любимым или, наоборот, о долгожданной встрече возлюбленных. В Фергане популярна импровизация во время танца, но есть и важное правило: кисти рук исполнителей постоянно должны быть направлены вверх. По такой незамысловатой особенности можно сразу отличить эту школу от двух других.

Особенность хорезмской школы заключается в резких и сложных движениях, но простых жестах кистей и ног, которые отражают живость и душевные порывы исполнителя. Часто танцовщики воссоздают бытовые и рабочие сцены или подражают животным – изображают голубей, баранов, быков, чаек и другую фауну своей родины. Именно хорезмским танцем воспитанницы детского дома из Ташкентской области Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова покорили членов жюри международного конкурса НТВ и агентства Sputnik "Ты супер! Танцы" в сентябре 2017 года. По словам Егора Дружинина, танец был очень непростым, но юные исполнительницы прекрасно справились.

Бухарские танцы, напротив, отличаются более примитивными движениями и простой хореографией. При этом все движения крайне разнообразны - то мягкие и плавные, то резкие и ломкие. Ноги танцоров всегда слегка согнуты, а голова приподнята вверх. Иногда бухарские танцовщицы используют два дополнительных музыкальных инструмента – "кайраки" (аналог испанских кастаньетов) и "занги" (браслеты с колокольчиками, которые надевают на запястья и щиколотки).

Народных же танцев просто огромное количество, причем они довольно сильно различаются в зависимости от региона. Исполнители порой не имеют специальной подготовки и отработанной техники, однако их движения всегда эмоциональны и выразительны. Народные танцы представляют собой небольшой спектакль, во время которого танцоры не только изображают повседневные заботы, но и делают вещи, непривычные для других танцевальных школ, например, используют посуду, прядильные установки и другие бытовые предметы.