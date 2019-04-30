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Менеджеры отеля DoubleTree by Hilton

В гостинице Hilton в Ташкенте появились новые вакансии

© Sputnik / Евгений Самарин
В Узбекистане
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На данный момент у компании открыты вакансии администратора, хаускипера и менеджера фронт-офиса.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте начался набор сотрудников в отель Hilton, сообщается на сайте HeadHunter.

На данный момент у компании ООО Hilton Tashkent City Hotel открыты вакансии администратора, хаускипера и менеджера фронт-офиса.

Минимальный опыт работы — от 1 года и выше, также требуется знание английского языка.

Напомним, еще в октябре стало известно о том, что в Ташкенте уже в будущем году может появиться гостиница, работающая под всемирно известным брендом Hilton.

В Ташкенте в следующем году может появиться отель под брендом Hilton >>

В 2014 году с представителями международной гостиничной сети Hilton были достигнуты договоренности о том, что она возьмет в управление отель International Hotel Tashkent, расположенный в бизнес-центре столицы. Однако до сих пор дело шло ни шатко ни валко.

Гостиницей начиная с 1997 года управляла другая известная международная сеть — InterСontinental. В мае 2012 года правительство Узбекистана и представители InterСontinental не смогли договориться о продлении контракта на управление объектом.

Теги:
Работа по найму, работа, вакансия, вакансии, отель, Гостиничный бизнес, гостиница, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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