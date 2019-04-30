ID карты и предметы по выбору: как изменится образование в Узбекистане

Президент Узбекистана утвердил документ, который полностью изменит систему образования в республике. О том, что ждет учеников и учителей в обозримом будущем, читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik, Алексей Долгин. Шавкат Мирзиёев утвердил "Концепцию развития системы народного образования Узбекистана до 2030 года", а также "дорожную карту" на текущий год. В документе говорится не только о наболевших проблемах, но и предлагаются пути их решения.

Есть над чем работать

К 2030 году Узбекистан намерен войти в 30-ку ведущих стран мира по рейтингу Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Для этого в республике проведут кардинальную реформу образовательной сферы.

По словам авторов документа, на подготовку будущих специалистов негативно влияют методики современного образования. Программа больше направлена на заучивание и не способствует развитию критического мышления и самостоятельного поиска и анализа информации.

При этом наблюдается острая нехватка учителей в горной и пустынной местностях. Для студентов из отдаленных районов не предусмотрены льготы, в результате чего эти области остаются без квалифицированных кадров.

В числе проблем – коррупция при приеме в школы и вузы, а также непосредственно в процессе обучения. Это особенно важно, учитывая недавнее решение президента перевести страну на 11-летнее образование, что подразумевает создание тысячи дополнительных ученических мест.

При этом школьные спортзалы и площадки не оснащены необходимым инвентарем, а в классах недостает мебели, лабораторного оборудования и компьютеров. Более 1700 школ в отдаленных районах и вовсе отапливаются с помощью самодельных печей.

Отсюда вытекает следующая задача, стоящая перед руководством – создание эффективной и прозрачной системы финансирования. Согласно документу, большая часть средств уходит на зарплаты учителям, а на обновление инвентаря и ремонт почти ничего остается. Кроме того, отмечается низкий уровень использования IT-технологий, что приводит к излишней бюрократизации и увеличению расходов.

Новое поколение

В первую очередь будет полностью пересмотрена система подготовки преподавателей и повышено качество пособий. Ученикам разрешат использовать зарубежные пособия как дополнительный или альтернативный материал.

© Sputnik / Кирилл Брага Азиатский банк развития поможет повысить качество образования в Узбекистане

Значительно изменится и расписание занятий – предметов станет меньше, а оставшиеся будут разделены на "обязательные" и "по выбору". Такой подход позволит ученикам заниматься с учетом их интересов и потребностей. На выходе выпускники будут иметь образование, соответствующее международным стандартам и запросам общества.

Важное место в системе образования займут информационные технологии. Учебники переведут в электронный формат, а в библиотеках появятся QR-коды для загрузки книг на мобильные устройства. Для некоторых пособий даже появятся собственные мультимедийные приложения. Чтобы цифровизация образования была безопасной и не нарушала учебный процесс, все школы будут объединены в единую сеть и иметь доступ только к разрешенным сайтам, а для контроля посещаемости внедрят биометрическую систему (ID-карта, NFC-метка и другие).

Преобразования также улучшат жизнь детей с ограниченными возможностями. Школы и вузы оснастят пандусами, поручнями и подъемными устройствами, а также оборудованием для обучения различным профессиям и специальной литературой. Кроме того, в образовательных учреждениях внедрят программы по предотвращению насилия среди учащихся на основе передового опыта развитых стран.

Обучать – значит вдвойне учиться

Педагоги составляют 25% от всех выпускников Узбекистана, что делает эту специализацию одной из самых массовых. К сожалению, она все больше утрачивает привлекательность в глазах молодого поколения.

Sputnik Школьная система в Узбекистане

В программы будущих педагогов включены предметы, не несущие смысловой нагрузки, а устаревшие учебники и формальное прохождение практики отрицательно сказываются на их профессионализме. В то же время опытные учителя не всегда могут получить работу в школе или вузе. Бывают случаи, когда мастера своего дела не проходят аттестацию из-за недостаточного владения компьютером или английским языком.

В результате, сегодня республике не хватает специалистов по таким важным предметам, как математика, физика, химия, информатика, английский и другим иностранным языкам.

В концепции предлагается качественное изменение программы подготовки и переподготовки кадров. Будущие преподаватели освоят новейшие теории обучения, психологию и личностно-ориентированные подходы.

Для повышения мотивации предлагается постепенно повысить заработную плату и усилить социальную защиту, а для абитуриентов из отдаленных районов, где нужны преподаватели, установят квоты по льготному приему. Со временем планируется увеличить число учителей, имеющих степень магистра.