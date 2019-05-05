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Израильская делегация приедет с визитом в Узбекистан

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
В Узбекистане
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Представители официальных ведомств и ведущих компаний примут участие в бизнес-форумах в Ташкенте и Бухаре.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Двусторонние бизнес-форумы с участием делегации из Израиля пройдут с 26 по 30 мая, сообщает МИД республики Узбекистан.

Посольство Узбекистана в Израиле провело встречу с заместителем генерального директора Израильского Института экспорта и международного сотрудничества по вопросам международных экономических отношений Сабин Сигал.

Посольство Израиля
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В ходе встречи была достигнута договоренность об участии представителей института в бизнес-форумах в Ташкенте и Бухаре

Институт является государственной организацией и входит в в состав Министерства экономики Израиля. Под его управлением работают более двух тысяч компаний, на долю которых в совокупности приходится порядка 90% промышленного экспорта.

Более того, вскоре должен состояться визит руководства института в Узбекистан. Во время него делегация ознакомится с экономическими реформами республики, создающими благоприятные условия для сотрудничества с международными компаниями.

Теги:
Торговля, Узбекистан, Экспорт, Израиль



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