Израильская делегация приедет с визитом в Узбекистан

Представители официальных ведомств и ведущих компаний примут участие в бизнес-форумах в Ташкенте и Бухаре.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Двусторонние бизнес-форумы с участием делегации из Израиля пройдут с 26 по 30 мая, сообщает МИД республики Узбекистан.

Посольство Узбекистана в Израиле провело встречу с заместителем генерального директора Израильского Института экспорта и международного сотрудничества по вопросам международных экономических отношений Сабин Сигал.

© Sputnik / Евгений Одиноков Посольство Израиля в Узбекистане поменяло систему выдачи виз

В ходе встречи была достигнута договоренность об участии представителей института в бизнес-форумах в Ташкенте и Бухаре

Институт является государственной организацией и входит в в состав Министерства экономики Израиля. Под его управлением работают более двух тысяч компаний, на долю которых в совокупности приходится порядка 90% промышленного экспорта.

Более того, вскоре должен состояться визит руководства института в Узбекистан. Во время него делегация ознакомится с экономическими реформами республики, создающими благоприятные условия для сотрудничества с международными компаниями.