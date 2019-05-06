Нет жестокости: в Узбекистане одобрили закон о защите животных

Теперь в Узбекистане штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных составит от 1 до 3 МРЗП.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил усиление ответственности за жестокое обращение с животными, сообщая на сайте сената.

19-е пленарное заседание состоялась 3 мая. На нем было одобрено восемь законов, включая закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс республики Узбекистан и Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности".

В частности, усиливается уголовная ответственность за нарушение порядка пользования животным или растительным миром, увеличение размера штрафов за прием продукции незаконной охоты, рыболовства.

Административная ответственность усиливается за нарушения правил охоты и рыболовства, осуществления других видов пользования животным миром.

Также самое важное изменение, внесенное в статью 111, предусматривающее усиление ответственности за жестокое обращение с животными.

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По словам СМИ, теперь в Узбекистане штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных составит от 1 до 3 МРЗП.

Стоит также уделить внимание тому, что если после первого административного взыскания снова совершается правонарушение, то штраф увеличивается от 3 до 5 МРЗП.

Напомним, в марте ГУВД Ташкента заявили о том, что готовят предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои животных.

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В национальном законодательстве Узбекистана нет статьи, прямо запрещающей бои животных. Статья 111 ("Жестокое обращение с животными") Кодекса об административной ответственности за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, или истязание животных предусматривала штраф в размере от одной второй до двух минимальных размеров заработной платы. Тогда как в соседних странах, например, в России, законодательно установлен запрет на организацию и проведение боев животных.

Еще в 2018 году активисты Узбекистана предлагали принять закон "О защите животных от жестокого обращения". Автор инициативы отмечал, что взаимоотношения людей и животных законодательно в Узбекистане не регулируются.

Активист предлагал организовать пункты временного содержания для бездомных животных и усилить ответственность за жестокое обращение с животными.