Узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету

ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik, Алексей Долгин. С апреля количество активных клиентов НИББД (Национальной информационной базы банковских депозиторов) выросло на 6,1%, и эта цифра продолжает расти. Этого удалось достичь благодаря полной автоматизации процесса – платежи стали своевременными и более надежными.
Согласно отчету, в первом квартале количество платежных документов сократилось на 8,5%, в то время как их общая сумма увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это можно объяснить еще тем, что розничные платежи населения стали чаще проводиться через Клиринговую систему расчетов.
Клиринг – безналичная система расчета, когда банки перечисляют друг другу только чистое сальдо за день или иной промежуток времени, что позволяет уменьшить документооборот, ускорить и удешевить расчеты.
Расширяется и сфера услуг, оказываемых через дистанционное обслуживание. Мобильные клиенты упрощают работу с платежами, что делает банки более привлекательными в глазах населения. С января число пользователей дистанционными услугами увеличилось на 117,7%.
Начиная с этого месяца в Ташкенте будет проведена массовая эмиссия банковских карт платежной системы HUMO. В остальных регионах их выпуск будет проходить постепенно, по мере появления платежной инфраструктуры.