Узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету

ЦБ Узбекистана опубликовал отчет за первый квартал 2019 года. Что изменилось в банковской сфере за последние месяцы, расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik, Алексей Долгин. С апреля количество активных клиентов НИББД (Национальной информационной базы банковских депозиторов) выросло на 6,1%, и эта цифра продолжает расти. Этого удалось достичь благодаря полной автоматизации процесса – платежи стали своевременными и более надежными.

Согласно отчету, в первом квартале количество платежных документов сократилось на 8,5%, в то время как их общая сумма увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это можно объяснить еще тем, что розничные платежи населения стали чаще проводиться через Клиринговую систему расчетов.

Клиринг – безналичная система расчета, когда банки перечисляют друг другу только чистое сальдо за день или иной промежуток времени, что позволяет уменьшить документооборот, ускорить и удешевить расчеты.

Сегодня благодаря клирингу более 30 видов услуг оплачиваются в режиме реального времени, а количество заинтересованных в этой системе организаций и ведомств только увеличивается. За год сумма транзакций через клиринговый расчет выросла в 1,7 раза. Тремя главными получателями переводов через эту систему стали Казначейство (27,9 %), "Узтрансгаз" (19,3 %) и "Узбекэнерго" (14,0 %).

Расширяется и сфера услуг, оказываемых через дистанционное обслуживание. Мобильные клиенты упрощают работу с платежами, что делает банки более привлекательными в глазах населения. С января число пользователей дистанционными услугами увеличилось на 117,7%.

© Sputnik / Александр Кряжев Карты Humo начнут выпускать с 1 мая

Одновременно с этим идет активный выпуск банковских карточек и создается сопутствующая инфраструктура. Коммерческим банкам были выделены пластиковые карты HUMO, а также терминалы, которые будут установлены в гостиницах, супермаркетах, пунктах общественного питания, аптеках и других местах.

Начиная с этого месяца в Ташкенте будет проведена массовая эмиссия банковских карт платежной системы HUMO. В остальных регионах их выпуск будет проходить постепенно, по мере появления платежной инфраструктуры.