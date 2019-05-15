Ключ к здоровью: в Узбекистане появятся полисы ОМС

ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik, Алексей Долгин. Поэтапное внедрение полисов ОМС в Узбекистане начнется с 1 января 2021 года. Система страхования позволит снизить расходы бюджета и повысить качество медицинских услуг, подробности читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Сегодня во всех развитых странах уже внедрена система обязательного медицинского страхования, которая позволяет снизить расходы бюджета и повысить качество медицинских услуг. ВОЗ называет это "ключом к обеспечению всеобщего доступа к медицине", поскольку система делает услуги здравоохранения более доступными для граждан, покрывая полностью или частично их расходы.

© Sputnik / Николай Хижняк Южная Корея поможет Узбекистану внедрить систему медицинского страхования

Страхование осуществляется за счет обязательных взносов, которые собираются в специальном целевом фонде. Это своего рода подушка безопасности, которая обеспечивает сохранность ваших денег в случае серьезной болезни или травмы. Сегодня финансирование здравоохранения в Узбекистане осуществляется за счет бюджета, однако этот порядок имеет серьезные изъяны с точки зрения эффективного использования государственных ресурсов.

В сентябре заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов заявил корреспонденту Sputnik, что без перехода к системе ОМС невозможно выполнить поставленные президентом задачи в области здравоохранения.

"У нас люди не привыкли платить понемногу. Многие думают, что если человек сейчас здоров, то, может, и потом не будет болеть. Но есть статистика, кто-то сталкивается с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Иногда лечение требует больших денег", - считает Абдухакимов.

По его словам, это также вопрос и экономики. Если 80% населения не будут работать официально и регулярно делать взносы, система не будет иметь смысла. Для справки: граждане Германии отдают в больничные кассы 7,5-8% своего годового дохода. В США стоимость страховки начинается от 180 долларов в месяц (около 1,5 млн сумов), а в Южной Корее ежемесячный взнос составляет примерно 5% от заработной платы.

© Sputnik / Алексей Куденко Узбекистан намерен освоить немецкую модель здравоохранения

В апреле этого года Минздрав пригласил ведущих экспертов и консультантов Европейского регионального бюро ВОЗ из Великобритании, Швеции, Испании и Латвии, а также представителей международной финансовой структуры. В работе над системой также принимает участие Национальная служба медицинского страхования Южной Кореи, являющейся одним из лидеров в этой области.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Нын Ху уверен, что Узбекистан в ближайшее время поднимет систему здравоохранения до международного уровня. Об этом он сообщил в недавнем интервью газете "Народное слово".

"Сейчас я являюсь свидетелем того, как оказание качественных медицинских услуг населению возведено в ранг государственной политики. <…> Отмечу один момент: если у нас на внедрение медицинского страхования ушло более 40 лет, то Узбеки­стан, без сомнения, выполнит эту задачу в течение 20 лет", – заявил министр.

Седьмого декабря 2018 года Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы. Документ содержит в себе подходы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, а также опыте передовых стран. Реформы обеспечат равный доступ населения к медицинской помощи, финансовую защищенность и эффективное распределение ресурсов.