Молодежь Андижана познакомят с основами программирования

В Андижане открылся учебный центр, в котором юноши и девушки смогут освоить цифровые технологии.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Андижане открылся Центр обучения цифровым технологиям, где молодежь сможет изучать программирование, веб-дизайн, киберспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

В церемонии принял участие министр Шухрат Садиков.

По данным пресс-службы, предприниматели выступили с предложением об открытии таких центров в районах, а хoким области — об организации технопарков и обучении пятидесяти молодых людей киберспорту в Беларуси или в Индии. Шухрат Садиков отметил, что такие инициативы радуют.

"Мы поддерживаем предложение предпринимателей и инициативу областного хокимията. В то же время нам необходимо эффективно воспользоваться возможностями белорусско-узбекского совместного факультета, открытого в ТУИТ (Ташкентский университет информационных технологий. — Прим. ред.), и индийского университета Амити, который вскоре начнет свою деятельность", — сказал министр.

Он отметил, что чемпионаты по киберспорту первоначально следует провести на районном уровне, после чего будет уместно организовать региональный турнир.

"Если наши молодые люди будут изучать основы программирования, если дать им современные знания в этом отношении и с помощью таких знаний они найдут свое достойное место в жизни, то мы сможем говорить о достижении нашей цели", — заявил министр.

© Sputnik / Алексей Филиппов Больше игр: Узбекистан договорился о сотрудничестве с Wargaming

Напомним, что одно из направлений пяти инициатив, выдвинутых президентом республики, посвящено обучению узбекистанцев эффективному использованию компьютерных технологий и интернета.

В январе Мирзо-Улугбекский инновационный центр подписал меморандум о сотрудничестве с международной компанией по разработке компьютерных игр Wargaming. Документ предусматривает установление, продвижение и укрепление сотрудничества в развитии образования в этой сфере, создании программного обеспечения и подготовки специалистов по киберспорту.