Глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов стал вице-президентом ВАЗ

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В ходе 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов был избран ее вице-президентом, сообщает МИД Узбекистана.

"Это свидетельствует о признании со стороны ВОЗ осуществляемых под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева масштабных реформ, направленных на сохранение и дальнейшее улучшение системы охраны здоровья населения, формирование условий для воспитания здорового поколения и развитие профилактической медицины", - говорится в сообщении.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения продлится до 28 мая. В ней принимают участие около 3 тысяч делегатов, представляющих более 190 стран мира, в том числе около 150 министров здравоохранения, а также ведущие международные организации, крупные корпорации, международные фонды и научные круги.

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Напомним, Всемирная ассамблея здравоохранения – высший орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в работе которого участвуют делегации всех стран-членов. Ее основными функциями являются определение направлений деятельности ВОЗ, выбор гендиректора организации, утверждение и контроль за бюджетом.

Председатель Ассамблеи и пять его заместителей избираются по одному из каждого региона и поочередно председательствуют на пленарных сессиях.