"Я помогал бедным": Ахмадбай прервал долгое молчание - видео

Мошенник призвал людей прекратить писать в портал ложные обвинения в его адрес, а также поделился планами на будущее - заняться скотоводством.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Основатель финансовой пирамиды, лжепредпиниматель из Чиназского района Ахмад Турсунбаев, известный в народе как Ахмадбай, объявил, что люди приносили ему деньги по своему желанию, а он помогал бедным.

В Сети появилось видео, где Ахмадбай подробно рассказывает о своем прошлом и планах на будущее - заниматься скотоводством.

Также он призвал людей прекратить писать в портал ложные обвинения в его адрес.

"Люди приносили деньги и имущество по своему желанию. Никто не заставлял их! Они давали мне 10 тысяч, я возвращал 20 тысяч. Ни один банк не сможет сделать этого. Пусть люди боятся бога! Я помогал бедным людям", — заявил Ахмадбай.

Напомним, по самым скромным оценкам число потерпевших от деятельности Турсунбаева оценивается в 1,5 тысячи человек.

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Мошенник получил 13 лет колонии общего режима. Также на него был наложен штраф в размере 400 минимальных размеров заработной платы. При этом дело Турсунбаева попало под амнистию, объявленную в честь 24-й годовщины принятия Конституции, и срок наказания был сокращен на четверть.

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Объем уголовного дела Турсунбаева составил 15 томов. Ему инкриминировали мошенничество, дачу взятки, а также легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.

Ахмадбай был задержан летом 2016 года. Вместе с подельниками он брал у населения деньги и имущество под двойные проценты, которые выплачивались из поступлений от новых клиентов. Таким образом, жертвами финансовой пирамиды стали тысячи граждан Узбекистана.

Преступники тратили нажитые деньги, строя дворцы и покупая роскошные авто. Турсунбаев значительную часть средств переправлял за рубеж. По данным оперативников, преступная схема действовала около пяти лет. В ходе обыска, который произвели в офисе и дома у Турсунбаева, были обнаружены деньги на общую сумму в несколько миллионов долларов.