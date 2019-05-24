Учения военных Узбекистана и Беларуси завершились в Наманганской области

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Успешно завершились совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество-2019" Узбекистана и Беларуси в Наманганской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Пресс-служба Министерства обороны Совместные военные учения завершились в Наманганской области

За финальной стадией учений наблюдали представители руководства Министерства обороны Узбекистана и делегации вооруженных сил Беларуси.

В завершении учений "Боевое содружество-2019", военнослужащие двух стран показали умения и навыки, которыми они овладели за дни совместной работы.

Пресс-служба Министерства обороны Совместные военные учения завершились в Наманганской области

Спецназ обоих государств совместно выполнил непростую задачу по освобождению из рук "боевиков" условных "заложников". Когда противник оказал сопротивление, по нему был нанесен удар на поражение. Отмечается, что все военнослужащие получили ценный опыт взаимодействия и закрепили его на практике.

Также были отработаны действия по высадке десанта вертолетами Ми-8.

Выступившие на закрытии учений представители двух стран подчеркнули, что участники учений "Боевое содружество-2019" продемонстрировали высокую степень боевой выучки.

Пресс-служба Министерства обороны Совместные военные учения завершились в Наманганской области

На неофициальной части мероприятия в Наманганской области были показаны экспозиции, отражающие узбекские национальные традиции и обычаи.

Пресс-служба Министерства обороны Совместные военные учения завершились в Наманганской области

Также гости осмотрели образцы изделий мастеров народных ремесел и конечно же ознакомились с узбекской национальной кухней. Завершились учения выступлением военного оркестра и танцами.