23:20 24 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Совместные военные учения завершились в Наманганской области

Учения военных Узбекистана и Беларуси завершились в Наманганской области

Пресс-служба Министерства обороны
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
68 0 0

Учения "Боевое содружество-2019" закончились фуршетом и танцами.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Успешно завершились совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество-2019" Узбекистана и Беларуси в Наманганской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Совместные военные учения завершились в Наманганской области
Пресс-служба Министерства обороны
Совместные военные учения завершились в Наманганской области

За финальной стадией учений наблюдали представители руководства Министерства обороны Узбекистана и делегации вооруженных сил Беларуси.

В завершении учений "Боевое содружество-2019", военнослужащие двух стран показали умения и навыки, которыми они овладели за дни совместной работы.

Совместные военные учения завершились в Наманганской области
Пресс-служба Министерства обороны
Совместные военные учения завершились в Наманганской области

Спецназ обоих государств совместно выполнил непростую задачу по освобождению из рук "боевиков" условных "заложников". Когда противник оказал сопротивление, по нему был нанесен удар на поражение. Отмечается, что все военнослужащие получили ценный опыт взаимодействия и закрепили его на практике.

Также были отработаны действия по высадке десанта вертолетами Ми-8.

Выступившие на закрытии учений представители двух стран подчеркнули, что участники учений "Боевое содружество-2019" продемонстрировали высокую степень боевой выучки.

Совместные военные учения завершились в Наманганской области
Пресс-служба Министерства обороны
Совместные военные учения завершились в Наманганской области

На неофициальной части мероприятия в Наманганской области были показаны экспозиции, отражающие узбекские национальные традиции и обычаи.

Пресс-служба Министерства обороны
Совместные военные учения завершились в Наманганской области

Также гости осмотрели образцы изделий мастеров народных ремесел и конечно же ознакомились с узбекской национальной кухней. Завершились учения выступлением военного оркестра и танцами.

Теги:
военное сотрудничество, Военнослужащие, военные, военные учения, учения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054