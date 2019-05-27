Узбекистан участвует в сессии Всемирной организации защиты животных

Также будет отмечаться "День Узбекистана", в котором примут участие делегаты из 181 страны.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Узбекистан во главе с председателем Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Бахромжоном Норкобиловым принимает участие в работе 87-й Генеральной сессии Всемирной организации защиты здоровья животных (МЭБ) в Париже, сообщает МИД Узбекистана.

Известно, что узбекская делегация проведет переговоры с Генеральным директором МЭБ Моникой Элуа, представителями Международного саммита животноводов Sommet de L’Elevage, французскими компаниями по вопросам развития животноводства и другими, а также примет участие в четырехсторонней встрече с делегациями Ветеринарной службы России, Казахстана и Кыргызстана, заседаниях Региональной комиссии по Европе и мероприятиях МЭБ по соблюдению стандартов.

В рамках 87-й Генеральной сессии МЭБ также будет отмечаться "День Узбекистана", в котором примут участие делегаты из 181 страны.