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Приют для бездомных животных в Москве

Узбекистан участвует в сессии Всемирной организации защиты животных

© Sputnik / Илья Питалев
В Узбекистане
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Также будет отмечаться "День Узбекистана", в котором примут участие делегаты из 181 страны.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Узбекистан во главе с председателем Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Бахромжоном Норкобиловым принимает участие в работе 87-й Генеральной сессии Всемирной организации защиты здоровья животных (МЭБ) в Париже, сообщает МИД Узбекистана.

Известно, что узбекская делегация проведет переговоры с Генеральным директором МЭБ Моникой Элуа, представителями Международного саммита животноводов Sommet de L’Elevage, французскими компаниями по вопросам развития животноводства и другими, а также примет участие в четырехсторонней встрече с делегациями Ветеринарной службы России, Казахстана и Кыргызстана, заседаниях Региональной комиссии по Европе и мероприятиях МЭБ по соблюдению стандартов.

В рамках 87-й Генеральной сессии МЭБ также будет отмечаться "День Узбекистана", в котором примут участие делегаты из 181 страны.

Теги:
животноводство, Париж, Узбекистан, Узбекистан



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