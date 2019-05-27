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Ксения Собчак в Узбекистане

После громкого скандала Ксения Собчак прибыла в Узбекистан

© Instagram
В Узбекистане
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После скандала с узбекистанцами, Ксения Собчак все-таки посетила республику, побывав в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Ксения Собчак прибыла в Самарканд. Об этом телеведущая и блогер сообщила в своем Instagram.

Ксения Собчак в Узбекистане
© Instagram
Ксения Собчак в Узбекистане

Собчак посетила гробницу ГУР Эмир.

"Энергия жесткая", - написала она.

Ксения Собчак в Узбекистане
© Instagram
Ксения Собчак в Узбекистане

Также Ксения Собчак обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане.

Ксения Собчак в Узбекистане
© Instagram
Ксения Собчак в Узбекистане

Также телеведущая посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан.

Ксения Собчак в Узбекистане
© Instagram
Ксения Собчак в Узбекистане

Зачем российская телеведущая приехала в Узбекистан, пока не известно.

Напомним, в 2017 году Ксения Собчак и Алексей Навальный в эфире передачи оскорбили жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина, в ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.

Узбекские пользователи социальных сетей отреагировали на это высказывание цитированием стихов поэта. Кроме того, они сообщили, что в Узбекистане есть улица Пушкина, его площадь его имени и станция метро в честь поэта.

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Один из пользователей пригласил Ксению Собчак и Алексея Навального погостить в Узбекистане, показать, как живут люди.

Возможно, Ксения Собчак прислушалась к советам?

Теги:
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