После громкого скандала Ксения Собчак прибыла в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Ксения Собчак прибыла в Самарканд. Об этом телеведущая и блогер сообщила в своем Instagram.
Собчак посетила гробницу ГУР Эмир.
"Энергия жесткая", - написала она.
Также Ксения Собчак обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане.
Также телеведущая посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан.
Зачем российская телеведущая приехала в Узбекистан, пока не известно.
Напомним, в 2017 году Ксения Собчак и Алексей Навальный в эфире передачи оскорбили жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина, в ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.
Узбекские пользователи социальных сетей отреагировали на это высказывание цитированием стихов поэта. Кроме того, они сообщили, что в Узбекистане есть улица Пушкина, его площадь его имени и станция метро в честь поэта.
Жители Узбекистана поставили на место Собчак и Навального >>
Один из пользователей пригласил Ксению Собчак и Алексея Навального погостить в Узбекистане, показать, как живут люди.
Возможно, Ксения Собчак прислушалась к советам?