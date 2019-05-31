Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 июня

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 июня 2019 года.
Госорганы и организации, предоставляющие государственные услуги, вносят необходимую для оказания услуг информацию в свои базы данных и информационные системы в электронном виде.
С 1 июня исполнительное производство будет возбуждаться в течение одного рабочего дня со дня поступления исполнительного документа (ранее — в течение трех дней). Исполнительные действия нельзя будет откладывать более двух раз. Специалист, назначенный в исполнительном производстве, обязан представить письменное заключение в течение пятнадцати рабочих дней со дня ознакомления с решением исполнителя.
В республике внедрят механизм господдержки отечественных производителей ювелирной продукции: Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при кабмине будет компенсировать процентные расходы по кредитам коммерческих банков в национальной валюте, выданным для закупа драгоценных металлов, в части, превышающей ставку рефинансирования Центробанка Узбекистана, но не более пяти процентных пунктов по кредитам.
С 1 июня заключение и прекращение трудовых договоров с работниками органов самоуправления граждан осуществляется первыми заместителями председателей районных (городских) советов по координации деятельности органов самоуправления граждан.
С завтрашнего дня при определении должностных окладов работников Республиканского Центра духовности и просвещения, его территориальных отделов и подразделений тарифные коэффициенты применяются в размере 1,7-кратного увеличения.