Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 июня

С июня в республике вступят в силу нововведения, касающиеся разных сфер жизни. Подробнее — в материале.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 июня 2019 года.

Итак, с 1 июня граждане смогут получать государственные услуги по экстерриториальному принципу — независимо от места постоянной (временной) регистрации и почтового адреса (места нахождения) юридических лиц. При обращении через Единый портал интерактивных государственных услуг госпошлина, сборы и иные платежи оплачиваются через центры или непосредственно в органы, предоставляющие услуги, в размере 90% от подлежащей уплате суммы.

Госорганы и организации, предоставляющие государственные услуги, вносят необходимую для оказания услуг информацию в свои базы данных и информационные системы в электронном виде.

С 1 июня исполнительное производство будет возбуждаться в течение одного рабочего дня со дня поступления исполнительного документа (ранее — в течение трех дней). Исполнительные действия нельзя будет откладывать более двух раз. Специалист, назначенный в исполнительном производстве, обязан представить письменное заключение в течение пятнадцати рабочих дней со дня ознакомления с решением исполнителя.

Участникам свободной экономической зоны "Навои" и членам их семей будет выдана "инвестиционная виза" сроком на три года с возможностью продления без выезда из республики.

В республике внедрят механизм господдержки отечественных производителей ювелирной продукции: Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при кабмине будет компенсировать процентные расходы по кредитам коммерческих банков в национальной валюте, выданным для закупа драгоценных металлов, в части, превышающей ставку рефинансирования Центробанка Узбекистана, но не более пяти процентных пунктов по кредитам.

Предприятиям электротехнической промышленности с 1 июня будет разрешено использовать в производстве обработанные отходы и фрагменты цветных металлов. Для таких предприятий не будут устанавливаться прогнозные показатели сдачи лома и отходов цветных металлов.

С 1 июня заключение и прекращение трудовых договоров с работниками органов самоуправления граждан осуществляется первыми заместителями председателей районных (городских) советов по координации деятельности органов самоуправления граждан.

С завтрашнего дня при определении должностных окладов работников Республиканского Центра духовности и просвещения, его территориальных отделов и подразделений тарифные коэффициенты применяются в размере 1,7-кратного увеличения.