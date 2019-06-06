Стихийное бедствие в Ташкенте: ливень и град с "куриное яйцо" - видео

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Погода решила немного подпортить праздник жителям Ташкента. Пользователи активно делятся фотографиями и видео в сетях.
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Град в Ташкнте. #Хайит#гроза#ташкент#ночь#женазарулём#итакстрашно#кофе#ветер ...
На этих, порой ужасающих, кадрах разворачивается поистине стихийное бедствие.
На улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафе буквально плывут. А с небес ведётся настоящая "бомбардировка градом".
Все кто гулял по вечерним улицам спешат укрыться от бушующей стихии.
Да, такого лета мало кто ожидал. После прошедшего града улицы покрыты снегом.
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