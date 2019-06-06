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Град в Ташкенте

Стихийное бедствие в Ташкенте: ливень и град с "куриное яйцо" - видео

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В Узбекистане
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На улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафешки буквально плывут. А с небес ведётся настоящая "бомбардировка градом".

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Погода решила немного подпортить праздник жителям Ташкента. Пользователи активно делятся фотографиями и видео в сетях.

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Град в Ташкнте. #Хайит#гроза#ташкент#ночь#женазарулём#итакстрашно#кофе#ветер ...

Публикация от хуршид сабиров (@hurshid9999)

На этих, порой ужасающих, кадрах разворачивается поистине стихийное бедствие.


На улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафе буквально плывут. А с небес ведётся настоящая "бомбардировка градом".

Все кто гулял по вечерним улицам спешат укрыться от бушующей стихии.


Да, такого лета мало кто ожидал. После прошедшего града улицы покрыты снегом.

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Ташкент наши дни) #дождь #домо #град #ташкент #2019 #sq #рулит

Публикация от Окил Мирзабаев (@okil_0111)

Некоторые шутники умудряются даже лепить снеговиков из крупных "градин".
Теги:
YouTube, Instagram, видеоролик, Видео, стихия, Ледяной дождь, дождь, град, ливень, Ташкент, Ташкент



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