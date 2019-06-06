Стихийное бедствие в Ташкенте: ливень и град с "куриное яйцо" - видео

На улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафешки буквально плывут. А с небес ведётся настоящая "бомбардировка градом".

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Погода решила немного подпортить праздник жителям Ташкента. Пользователи активно делятся фотографиями и видео в сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Град в Ташкнте. #Хайит#гроза#ташкент#ночь#женазарулём#итакстрашно#кофе#ветер ... Публикация от хуршид сабиров (@hurshid9999) 5 Июн 2019 в 11:02 PDT

На этих, порой ужасающих, кадрах разворачивается поистине стихийное бедствие.

На улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафе буквально плывут. А с небес ведётся настоящая "бомбардировка градом".

Все кто гулял по вечерним улицам спешат укрыться от бушующей стихии.

Некоторые шутники умудряются даже лепить снеговиков из крупных "градин".

Да, такого лета мало кто ожидал. После прошедшего града улицы покрыты снегом.