Голландцы будут сертифицировать продукцию по стандарту "халяль" в Узбекистане

Производство и экспорт халяльной продукции дает хорошие перспективы для дальнейшего развития сельского хозяйства в республике и выхода на внешние рынки.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В республике зарегистрирована компания Halal Correct Certification Uzbekistan, сотрудники которой будут проводить лабораторные исследования и сертификацию продукции на соответствие стандартам Halal, Organic и Global GAP.

По данным МИД Узбекистана, 11 июня Наманганскую область посетила делегация голландской Halal Correct Certification BV во главе с генеральным менеджером Абдулфаттахом Али Салахом. Эта компания занимается сертификацией скотобоен, предприятий пищевой промышленности в разных регионах мира.

Участники переговоров отметили, что производство и экспорт халяльной продукции дает хорошие перспективы для дальнейшего развития сельского хозяйства не только в Наманганской области, но и в целом в республике, а также способствует выходу на внешние рынки.

В октябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации устава и правил процедуры SMIIC. В феврале "Узстандарт" официально ввел стандарты и нормативы пищевой продукции "Халяль". По оценке агентства, это позволит расширить рынки сбыта для производителей страны и содействовать развитию паломнического туризма в Узбекистане.

Халяль ("дозволенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту.