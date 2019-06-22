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Приз от президента: лучший предприниматель года выиграл Spark

© УзА
В Узбекистане
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Объявлены победители республиканского этапа конкурса "Ташаббус-2019"

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Объявлены победители республиканского этапа конкурса "Ташаббус-2019", сообщает УзА.

В номинации "Лучший молодой предприниматель" победил Обиджон Саидов. Он является руководителем Export fish product Карманинского района Навоийской области. Заняв первое место он получил приз Президента – автомобиль Spark.

Пресс-служба ЮНЕСКО
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Рустам Буриев занял второе место. Он руководит Ravshan yodik production в Ташкенте. В качестве награды получил 20 миллионов сумов.

Руководитель "Глобал мега текстиль" Сардор Солиев замыкает тройку призеров.

"Ташаббус" был учрежден еще при Первый президент Республики Узбекистан Исламе Каримове. Конкурс стал главным мероприятием в рамках программы по поддержке и развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.

Теги:
молодые предприниматели, предпринимательство, предприниматель, предприниматели, предприятия, победители, Конкурс



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