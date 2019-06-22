Приз от президента: лучший предприниматель года выиграл Spark

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Объявлены победители республиканского этапа конкурса "Ташаббус-2019", сообщает УзА.

В номинации "Лучший молодой предприниматель" победил Обиджон Саидов. Он является руководителем Export fish product Карманинского района Навоийской области. Заняв первое место он получил приз Президента – автомобиль Spark.

Рустам Буриев занял второе место. Он руководит Ravshan yodik production в Ташкенте. В качестве награды получил 20 миллионов сумов.

Руководитель "Глобал мега текстиль" Сардор Солиев замыкает тройку призеров.

"Ташаббус" был учрежден еще при Первый президент Республики Узбекистан Исламе Каримове. Конкурс стал главным мероприятием в рамках программы по поддержке и развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.