Приз от президента: лучший предприниматель года выиграл Spark

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Объявлены победители республиканского этапа конкурса "Ташаббус-2019", сообщает УзА.
В номинации "Лучший молодой предприниматель" победил Обиджон Саидов. Он является руководителем Export fish product Карманинского района Навоийской области. Заняв первое место он получил приз Президента – автомобиль Spark.
Руководитель "Глобал мега текстиль" Сардор Солиев замыкает тройку призеров.
"Ташаббус" был учрежден еще при Первый президент Республики Узбекистан Исламе Каримове. Конкурс стал главным мероприятием в рамках программы по поддержке и развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.