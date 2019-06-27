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Cиловые структуры Республики Каракалпакстан провели совместные тактико-специальные учения

Будни силовиков: отряд обезвредил бомбу и спас заложников

Пресс-служба Северо-западного военного округа
В Узбекистане
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Cиловые структуры Республики Каракалпакстан провели совместные тактико-специальные учения.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Под руководством командования Северо-западного военного округа проведены специальные учения для силовых структур Каракалпакстана. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного военного округа.

Cиловые структуры Республики Каракалпакстан провели совместные тактико-специальные учения
Пресс-служба Северо-западного военного округа
Cиловые структуры Республики Каракалпакстан провели совместные тактико-специальные учения

Совместные тактико-специальные учения по обеспечению безопасности и уничтожению условной группы террористов проходили 25 и 26 июня.

В мероприятий принимали участие: территориальные подразделения Минобороны, СГБ, министерств внутренних дел и МЧС, Национальной гвардии и Государственного таможенного комитета.

Cиловые структуры Республики Каракалпакстан провели совместные тактико-специальные учения
Пресс-служба Северо-западного военного округа
Cиловые структуры Республики Каракалпакстан провели совместные тактико-специальные учения

Учения проводились на одном из объектов населенного пункта Жаслык, где условная группа "террористов" захватила объект предприятия и взяла в "заложники" рабочих.

Группы спецназначения успешно провели операцию, освободили "заложников" и оперативно ликвидации "террористов". Саперы успешно справились с обнаруженным "подрывным устройством" кустарного производства.

 

Теги:
бомба, Чистка-антитеррор, Борьба с терроризмом, террорист-смертник, Террористы, сапер, военные разведчики, военные учения, военные, учения



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