Telegram-бот помог остановить вырубку деревьев и задержать нарушителей

Благодаря неравнодушным пользователям,обратившимся в экологическую инспекцию, злоумышленники были найдены и теперь будут оштрафованы.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Специальный Telegram-бот помог правоохранителям прекратить незаконную вырубку деревьев, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

В Ташкентское городское Управление экологии и охраны окружающей среды поступил сигнал о вырубке деревьев на Юнусабаде.

После сигнала сотрудники провели оперативную проверку, в результате которой установили, что в махалле "Биллур" ннезаконно вырубили 11 деревьев. Рубка производилась ООО "МЕТИН КОММУНАЛ СЕРВИС".

По предварительным оценкам, ущерб экологии района составил 163 663 929 сумов, говорится в сообщении. Экологической инспекция оформлила соответствующие документы для передачи в прокуратуру.

В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.