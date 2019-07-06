Telegram-бот помог остановить вырубку деревьев и задержать нарушителей

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Специальный Telegram-бот помог правоохранителям прекратить незаконную вырубку деревьев, сообщила пресс-служба столичного хокимията.
В Ташкентское городское Управление экологии и охраны окружающей среды поступил сигнал о вырубке деревьев на Юнусабаде.
После сигнала сотрудники провели оперативную проверку, в результате которой установили, что в махалле "Биллур" ннезаконно вырубили 11 деревьев. Рубка производилась ООО "МЕТИН КОММУНАЛ СЕРВИС".
В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.