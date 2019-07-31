Абдулла Арипов обозначил недостатки информационной работы госорганов. В частности, он отметил слабое присутствие пресс-служб в социальных сетях и мобильных мессенджерах.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Кабинете Министров прошло совещание по вопросам развития пресс-служб государственных органов, под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова. Об этом сообщила в своем Facebook заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева.

© Facebook Абдулла Арипов раскритиковал работу пресс-служб госорганов

Особое внимание обратили на выполнение постановления Президента о развитии пресс-служб, принятого 27 июня.

Абдулла Арипов обозначил недостатки информационной работы госорганов. В частности, он отметил слабое присутствие пресс-служб в социальных сетях и мобильных мессенджерах.

Как результат, даже несмотря на выполняемую ими большую работу, не обеспечивают в полной мере донесение до аудитории информации о реализуемых реформах.

Также были высказаны предложения об ускорении принятия Концепции единой государственной информационной политики, о широком присутствии пресс-служб в медиа-пространстве, создании при них экспертных и журналистских групп.