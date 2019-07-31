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Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане

Машины, жара и девушки: команды готовятся к "АрМИ-2019" в Узбекистане

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз
В Узбекистане
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На специально оборудованных площадках военнослужащие мужских и женских команд упражняются в стрельбе из автомата АК-74 и пистолета ПМ. Также участники закрепили навыки по вождению бронетранспортера "ТАЙФУН-К" сквозь препятствия и отточили медицинские навыки. 

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Команды уже прибыли в Узбекистан для участия на конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках "АрМИ-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз.

Тренировки для участия в эстафете, которая стартует 4 августа, начали 10 команд на полигоне "Фориш".

Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз
Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане

На специально оборудованных площадках военнослужащие мужских и женских команд упражняются в стрельбе из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз
Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане

Также участники закрепили навыки по вождению бронетранспортера "ТАЙФУН-К" сквозь препятствия и отточили медицинские навыки. 

Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз
Команды начали подготовку к соревнованиям на АрМИ-2019 в Узбекистане

Несмотря на то, что военнослужащие сразу нескольких стран уверены в своей победе, им могут помешать климатические условия. Ведь не все привыкли к высоким температурам и палящему солнцу, царящим в летние месяцы не только на территории полигона, но и во всем Узбекистане.

"Мы еще раз удивились гостеприимству и открытости узбекского народа. За это хочу выразить благодарность от имени всех участников команды Азербайджана. Настроение у всех отличное. На данном этапе подготовки выполняем стрельбы из стрелкового оружия. Опытному стрелку не тяжело поразить мишени на дальности 50 и 100 метров", – рассказала старший лейтенант медицинской службы армии Азербайджана Гунтекин Мамедзода.

В Узбекистане встретили военных из Армении, прибывших на конкурс АрМИ
Минобороны Узбекистана
Военные из России и Армении приехали на АрМИ в Узбекистан

Ранее мы сообщали, что военные делегации из России, Мьянмы, Анголы и Армении приехали на горный полигон "Фориш" для участия в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках АрМИ-2019. Всего из Мьянмы прибыло 17 военнослужащих, 31 - из РФ, 18 - из Армении, 9 - из Анголы.

Соревнования пройдут с 4 по 17 августа на горном полигоне "Фориш", расположенном в Джизакской области.

Теги:
тренировка, военные учения, военный бюджет, военные, Узбекистан, Узбекистан, Армия, девушки



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