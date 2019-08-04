В Узбекистане названа дата празднования Курбан Хайита

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Узбекистанцы отметят Курбан Хайит 11 августа, сообщает UPL.uz.

В этом году праздник приходится на выходной день — воскресенье. Президент Шавкат Мирзиёев уже дал указание соответствующим ведомствам создать условия для широкого празднования Курбан Хайита.

Напомним, в прошлом году в праздничном намазе в честь Курбан хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей Узбекистана, приняли участие 1 903 690 человек.

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Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча – 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор - около 14 и 12 тысяч человек соответственно.

Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

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В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.