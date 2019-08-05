Танзила Нарбаева получила новую должность

Председатель сената Олий Мажлиса будет выполнять обязанности национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил спикера сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву на должность национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду в Узбекистане, сообщает пресс-служба сената.

Национальный докладчик по противодействию торговле людьми и принудительному труду будет ежегодно отчитываться перед президентом.

В ближайшее время представят проекты двух законов. Один из них должен будет определить механизмы идентификации жертв торговли людьми и предотвратить их. А второй установит нормы ответственности за допущение детского и принудительного труда.

Танзила Нарбаева была избрана спикером сената Олий Мажлиса 21 июня. Раннее она занимала должность заместителя премьер-министра Узбекистана и председателя Комитета женщин.

Напомним, должность председателя верхней палаты парламента занимал Нигматилла Йулдошев, который указом президента Шавката Мирзиёева от 20 июня был назначен генеральным прокурором.