Танзила Нарбаева получила новую должность

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил спикера сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву на должность национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду в Узбекистане, сообщает пресс-служба сената.
Национальный докладчик по противодействию торговле людьми и принудительному труду будет ежегодно отчитываться перед президентом.
Танзила Нарбаева была избрана спикером сената Олий Мажлиса 21 июня. Раннее она занимала должность заместителя премьер-министра Узбекистана и председателя Комитета женщин.
Напомним, должность председателя верхней палаты парламента занимал Нигматилла Йулдошев, который указом президента Шавката Мирзиёева от 20 июня был назначен генеральным прокурором.