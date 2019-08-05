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Шахноза Мирзиёева приняла участие в открытии первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром

Шахноза Мирзиёева получила новую должность

© daryo.uz
В Узбекистане
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Согласно постановлению Кабмина Узбекистана от 1 августа, Мирзиёева заняла руководящий пост в структуре Министерства дошкольного образования.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Шахноза Мирзиёева возглавила Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, следует из постановления Кабинета министров №640.

Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО. 

Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии
© МДО
Шахноза Мирзиёева встретилась с возвращенными из Сирии детьми
Мы рассказывали, что с ее помощью подписано соглашение между Министерством дошкольного образования и компанией "Лукойл" о строительстве нескольких дошкольных организаций в республике. В Нукусе обговорили реализацию совместного проекта и подписали соответствующие документы. В соглашении речь идет о строительстве трёх новых дошкольных образовательных организаций. Они будут располагаться в Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

Теги:
дошкольное образование, Образование, Мирзиёев



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