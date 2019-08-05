Шахноза Мирзиёева получила новую должность

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Шахноза Мирзиёева возглавила Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, следует из постановления Кабинета министров №640.

Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.

Мы рассказывали, что с ее помощью подписано соглашение между Министерством дошкольного образования и компанией "Лукойл" о строительстве нескольких дошкольных организаций в республике. В Нукусе обговорили реализацию совместного проекта и подписали соответствующие документы. В соглашении речь идет о строительстве трёх новых дошкольных образовательных организаций. Они будут располагаться в Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.