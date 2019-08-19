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Самолет узбекских авиалиний

В Сети появилось фото нового самолета Шавката Мирзиёева

© Facebook / Рахмад Собиров
В Узбекистане
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Boeing 787-800 Dreamliner в цветах узбекского флага поразил многих пользователей. На данной модели можно осуществлять трансатлантические перелеты без пересадок.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. На службе у президента вскоре появится новый самолет. Об этом в Facebook сообщил международный специалист по авиационному праву эксперт Buyuk Kelajak Рахмад Собиров.

Самолет узбекских авиалиний
© Facebook / Рахмад Собиров
В Сети появилось фото нового самолета Шавката Мирзиёева

Он опубликовал фото нового Boeing 787-800 Dreamliner в цветах флага Узбекистана. Как рассказал Собиров, эта модель будет на службе у президента. Он также отметил надежность данного самолета и заверил, что на данной модели можно осуществлять трансатлантические перелеты без пересадок.

Самолет узбекских авиалиний
© Facebook / Рахмад Собиров
В Сети появилось фото нового самолета Шавката Мирзиёева

"Ждем торжественную встречу этого самолёта в Узбекистане", - пишет Рахмад Собиров.

Подробностей и официального подтверждения от UzAirways получить пока не удалось.

Самолет Boeing 767-300ER узбекских авиалиний
© Flickr / Cory Barnes
Ранее для международных поездок Шавкат Мирзиёев использовал Airbus A320 и Boeing 767-300ER. 

Вертолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Как выглядит новый вертолет Шавката Мирзиёева
Недавно был презентован новый вертолет Шавката Мирзиёева – Airbus Helicopters H175.

Это многоцелевая конструкция, разработанная французской авиастроительной компанией Airbus Helicopters в 2009 году.

Согласно официальным сведениям, судно должно было заменить по своим летно-техническим параметрам целый ряд летательных аппаратов данного типа, включая как произведенные ранее самой компанией, так и вертолеты других авиастроительных компаний и корпораций – в том числе Китая, России и США.

Ранее для международных поездок Шавкат Мирзиёев использовал Airbus A320 и Boeing 767-300ER. 

 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Узбекистан, президент, Самолет, самолет



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