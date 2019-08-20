Очереди, сумки с деньгами и правоохранители - что происходит у банков

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. За ситуацией у коммерческих банках в столице Узбекистана наблюдает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Почти в каждом банке, где меняют валюту, образовались очереди. Удивительно, что у финансовых учреждений вас могут встретить несколько сотрудников правоохранительных органов.
Такие меры приняты, чтобы не допустить правонарушений в местах большого скопления людей и оградить население от "менял". Стоит отметить, что с появлением стражей правопорядка "валютчики" сразу же испарились.
Люди несут деньги целыми сумками. В то же время каких либо ограничений на покупку валюты нет, но в некоторых банках она стремительно заканчивается. В очередях люди переживают, что долларов хватит не всем.
В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сум/долл.
В свою очередь, ЦБ заявил, что больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты. Теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.