Очереди, сумки с деньгами и правоохранители - что происходит у банков

Sputnik Узбекистан продолжает следить за ситуацией у банков столицы. У отделений можно наблюдать сотрудников правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. За ситуацией у коммерческих банках в столице Узбекистана наблюдает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Почти в каждом банке, где меняют валюту, образовались очереди. Удивительно, что у финансовых учреждений вас могут встретить несколько сотрудников правоохранительных органов.

© Sputnik / Информационный стенд "Народного банка"

Такие меры приняты, чтобы не допустить правонарушений в местах большого скопления людей и оградить население от "менял". Стоит отметить, что с появлением стражей правопорядка "валютчики" сразу же испарились.

© Sputnik / В некоторых банках очереди небольшие.

Люди несут деньги целыми сумками. В то же время каких либо ограничений на покупку валюты нет, но в некоторых банках она стремительно заканчивается. В очередях люди переживают, что долларов хватит не всем.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Информационное табло Kapitalbank

Напомним, что с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. В последние дни на торгах внутреннего межбанковского валютного рынка наблюдается повышение волатильности обменного курса.

В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сум/долл.

В свою очередь, ЦБ заявил, что больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты. Теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.