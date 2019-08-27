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Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы в Таиланд уже зимой

© AP Photo / Rajavi Omanee
В Узбекистане
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С сегодняшнего дня стартует продажа билетов. Полеты будут осуществляться 1 раз в неделю.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы в Таиланд, сообщили в пресс-службе компании.

С 14 декабря 2019 года самолеты НАК начнут осуществлять доставку пассажиров на остров Пхукет.  Полеты будут осуществляться 1 раз в неделю. 

Уже с 27 августа осуществляется продажа авиабилетов, приобрести которые можно на сайте компании или в офисах продаж.

© Aviationtribune.com
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Ранее сообщалось, что Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 16 июля открыла авиасообщение с Грузией по маршруту "Ташкент-Тбилиси".

По данным НАК, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 40 минут. 

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что узбекская сторона также обратилась к авиационным властям Грузии о возможном предоставлении "Узбекским авиалиниям" "пятой степени свободы воздуха". Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

Теги:
Таиланд, Авиасообщение, авиакомпания, авиаперелет, авиабилет, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистон хаво йуллари, полеты



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