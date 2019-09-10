В Ташкенте судят Саида-Абдулазиза Юсупова

Закрытый судебный процесс над директором Общественного фонда поддержки и развития независимых СМИ проходит в Яшнабадском районном суде.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В столице начался закрытый судебный процесс по уголовному делу в отношении Саида-Абдулазиза Юсупова, информирует пресс-служба Верховного суда.

Ранее сообщалось, что директор Общественного фонда поддержки и развития независимых СМИ был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Узбекистане. Он, представляясь сотрудником СГБ, обманным путем получал денежные средства от людей.

В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сейчас Саид-Абдулазиз Юсупов заключен под стражу. Обвиняемый ранее уже становился фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество".