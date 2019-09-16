Как следует из постановления, филиалы РХТУ им. Д.И. Менделеева и МЭИ теперь будут возглавлять Юлбарсхон Мансуров и Хожакбар Далиев.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Сразу в двух филиалах российских вузов назначили новых руководителей, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, Юлбарсхон Мансуров назначен исполняющим директором филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева, а Хожакбар Далиев - филиала МЭИ.

Филиал российского химико-технологического университета имени Менделеева в сентябре уже принял первых студентов. Основным направлением филиала является подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров в соответствии с международными образовательными стандартами.

Также в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетической отрасли республики, расширения международного сотрудничества в области высшего образования в Ташкенте был открыт филиал Московского энергетический института.