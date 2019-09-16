ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Сразу в двух филиалах российских вузов назначили новых руководителей, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В частности, Юлбарсхон Мансуров назначен исполняющим директором филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева, а Хожакбар Далиев - филиала МЭИ.
Также в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетической отрасли республики, расширения международного сотрудничества в области высшего образования в Ташкенте был открыт филиал Московского энергетический института.