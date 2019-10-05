Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане и проведет турнир - видео

На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил, что в скором времени он проведет там турнир UFC20. Такое мероприятие будет организовано в Узбекистане впервые и предположительно пройдет на столичной Humo Arena.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане, а также проведет турнир UFC на Humo Arena.

Об этом он сообщил на пресс конференции после выступление на бизнес форуме в Санкт-Петербурге.

На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил, что в скором времени он проведет там турнир UFC20. Такое мероприятие будет организовано в Узбекистане впервые и предположительно пройдет на столичной Humo Arena. В соревнованиях примут участие бойцы из Узбекистана и России. Также боец заявил, что планирует открыть там академию.

Напомним, что недавно Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби.

Он победил американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.

До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.