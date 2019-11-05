Зарегистрировать телефон по IMEI теперь можно через сайт госуслуг

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг запущена услуга по подаче заявления на регистрацию мобильных устройств по IMEI коду.
Такая услуга оказывается согласно Положению о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана, утвержденным постановлением Кабмина.
С помощью данной услуги физические лица, импортеры и организации-производители могут зарегистрировать устройства по коду IMEI.
IMEI - это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, нажав команду *#06# на клавиатуре.
IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах, говорится в документе.