Зарегистрировать телефон по IMEI теперь можно через сайт госуслуг

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг запущена услуга по подаче заявления на регистрацию мобильных устройств по IMEI коду.

Такая услуга оказывается согласно Положению о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана, утвержденным постановлением Кабмина.

С помощью данной услуги физические лица, импортеры и организации-производители могут зарегистрировать устройства по коду IMEI.

Регистрации подлежат имеющие SIM-модуль планшеты, смартфоны, мобильные/функциональные телефоны, портативные устройства, адаптеры, WLAN роутеры, устройства IоТ, транспортные средства, электронные книги, модули связи, компьютеры, модемы и носимые устройства.

IMEI - это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, нажав команду *#06# на клавиатуре.

IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах, говорится в документе.