11:33 05 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Телефон

Зарегистрировать телефон по IMEI теперь можно через сайт госуслуг

CC0 / pixabay
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
9 0 0
Sputnik Узбекистан

Регистрации подлежат имеющие SIM-модуль планшеты, смартфоны, мобильные/функциональные телефоны, портативные устройства, адаптеры, WLAN роутеры, устройства IоТ, транспортные средства, электронные книги, модули связи, компьютеры, модемы и носимые устройства.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг запущена услуга по подаче заявления на регистрацию мобильных устройств по IMEI коду.

Такая услуга оказывается согласно Положению о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана, утвержденным постановлением Кабмина.

С помощью данной услуги физические лица, импортеры и организации-производители могут зарегистрировать устройства по коду IMEI.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Единственный и неповторимый: в Узбекистане зарегистрируют сотовые по IMEI
Регистрации подлежат имеющие SIM-модуль планшеты, смартфоны, мобильные/функциональные телефоны, портативные устройства, адаптеры, WLAN роутеры, устройства IоТ, транспортные средства, электронные книги, модули связи, компьютеры, модемы и носимые устройства.

IMEI - это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, нажав команду *#06# на клавиатуре. 

IMEI-коды применяются в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах и в некоторых спутниковых телефонах, говорится в документе.

Теги:
сотовая связь, связь, телефон, Сайт, сфера услуг, IMEI



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Люди, которым не нужны костюмы на Хэллоуин
Грузия как на ладони: путешествие воздушном шаре - видео
В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться