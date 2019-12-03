В течение пяти дней участники повысили свои теоретические знания и навыки по боевой подготовке и по достоинству оценили высокое звание защитника Родины.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. На общевойсковом полигоне "Чирчик" Ташкентского военного округа был проведен сбор с руководителями органов государственного и хозяйственного управления, ведущих министерств и ведомств по совершенствованию знаний и практических навыков в ряде военных дисциплин, сообщает пресс-служба.

"Солидарность народа и армии играет важную роль как связующее звено в комплексных реформах, осуществляемых в Вооруженных силах Узбекистана. Необходимо сказать, что именно принцип открытости и прозрачности является приоритетной задачей Оборонной доктрины страны", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Представители ведущих министерств Узбекистана провели военные испытания

На церемонии открытия сбора также было отмечено, что за истекший период совместно была проведена эффективная работа по совершенствованию условий военной службы и выражена уверенность, что в ходе сбора участники еще ближе ознакомятся с военной сферой, чтобы глубоко овладеть современными военными знаниями и постоянно работать над собой во благо укрепления обороноспособности страны.

Пресс-служба Представители ведущих министерств Узбекистана провели военные испытания

После церемонии открытия участники ознакомились с образцами современной военной техники и оружием, применяемых в войсках.

В ходе сбора был проведен сравнительный анализ военно-политической ситуации в мире и в регионе и даны необходимые навыки по боевой и духовно-просветительской подготовке, оперативной организации вопросов тылового обеспечения в мирной обстановке и в случае войны.

Пресс-служба Представители ведущих министерств Узбекистана провели военные испытания

Также были заслушаны выступления специалистов о задачах и возможностях силовых структур по сохранению мира и спокойной жизни народа, о формах и методах работы по укреплению морально-психологической подготовки военнослужащих.

По информации пресс-службы, состоялся обмен мнениями по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в духе преданности и самоотверженности, повышения их интереса к военной службе.

Пресс-служба Представители ведущих министерств Узбекистана провели военные испытания

Участники в ходе сбора на учебных точках по нескольким предметам выполнили практические упражнения. В частности, они прошли ряд испытаний по физической, строевой и тактической подготовке, топографии, по стрельбе из различных видов оружия и вождению боевых машин.

Пресс-служба Представители ведущих министерств Узбекистана провели военные испытания

Как итог - участники сбора в течение пяти дней повысили свои теоретические знания и навыки по боевой подготовке, поближе познакомились с распорядком дня и жизнью военнослужащих, в частности, испытали все тяготы и лишения военной службы, по достоинству оценили высокое звание защитника Родины.

В завершение сбора всем участникам были вручены соответствующие сертификаты Министерства обороны, а группе военнослужащих запаса - очередные офицерские звания.

Пресс-служба Представители ведущих министерств Узбекистана провели военные испытания

Напоминаем, что второй этап сбора с руководителями органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах пройдет в середине декабря этого года.