В Узбекистан доставлена уникальная ж/д техника

Современный подъемный кран будет использоваться для обеспечения безопасности 19,2-километрового железнодорожного туннеля на линии Ангрен – Пап.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" закупила крановый многофункциональный механизм новейшей модели MULTI TASKER KRC 1200UZ, произведенный в Германии. Как сообщили в пресс-службе компании, на сегодняшний день это единственный подобный агрегат в странах СНГ.

Мощная техника демонстрирует исключительную точность при замене стрелочных переводов, при проведении путевых и мостовых работ, а также в авариной-восстановительной работе на железной дороге.

Механизм весит 175 тонн, его грузоподъемность до 150 тонн.

Результаты испытаний подтвердили, что технические характеристики крана полностью соответствуют всем нормам и требованиям. После этого его доставили в цех "Восстановительный поезд" УП "Кокандский региональный железнодорожный узел".

Заместитель начальника отдела технического обслуживания и технологического контроля АО "Узбекистон темир йуллари" Хасан Матиев отметил, что данный современный подъемный кран будет использоваться для обеспечения безопасности 19,2-километрового железнодорожного туннеля на линии Ангрен – Пап.

Помимо предотвращения и устранения аварийных ситуаций на железных дорогах участка УП "Кокандский региональный железнодорожный узел", кран также будет функционировать в горных районах и степных зонах, где пролегают железные дороги.

Новый кран имеет ряд преимуществ. К примеру, установка старой аналогичной техники занимала 1 час, сборка же нового механизма на месте занимает 30 минут. Все оборудование компьютеризировано, а технические операции и процесс поднятия тяжестей отображаются на мониторе. Он также имеет возможность горизонтально поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси.

Специалисты прошли обучение по управлению краном в Германии. Кроме того, немецкие специалисты также провели дополнительное практическое обучение машинистов крана в Коканде. Согласно договоренности сервисное обслуживание оборудования будет предоставлено со стороны Германии бесплатно в течение 2 лет.