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АО Узбекистон темир йуллари закупила единственный на сегодняшний день в странах СНГ крановый многофункциональный механизм

В Узбекистан доставлена уникальная ж/д техника

АО "Узбекистон темир йуллари"
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200212/13455946/V-Uzbekistan-dostavlena-unikalnaya-zhd-tekhnika.html

Современный подъемный кран будет использоваться для обеспечения безопасности 19,2-километрового железнодорожного туннеля на линии Ангрен – Пап.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" закупила крановый многофункциональный механизм новейшей модели MULTI TASKER KRC 1200UZ, произведенный в Германии. Как сообщили в пресс-службе компании, на сегодняшний день это единственный подобный агрегат в странах СНГ.

Мощная техника демонстрирует исключительную точность при замене стрелочных переводов, при проведении путевых и мостовых работ, а также в авариной-восстановительной работе на железной дороге.

Механизм весит 175 тонн, его грузоподъемность до 150 тонн.

Результаты испытаний подтвердили, что  технические характеристики крана полностью соответствуют всем нормам и требованиям. После этого его доставили в цех "Восстановительный поезд" УП "Кокандский региональный железнодорожный узел".

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Заместитель начальника отдела технического обслуживания и технологического контроля  АО "Узбекистон темир йуллари" Хасан Матиев отметил, что данный современный подъемный кран будет использоваться для обеспечения безопасности 19,2-километрового железнодорожного туннеля на линии Ангрен – Пап.

Помимо предотвращения и устранения аварийных ситуаций на железных дорогах участка УП "Кокандский региональный железнодорожный узел", кран также будет функционировать в горных районах и степных зонах, где пролегают железные дороги.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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Новый кран имеет ряд преимуществ. К примеру, установка старой аналогичной техники занимала 1 час, сборка же нового механизма на месте занимает 30 минут. Все оборудование компьютеризировано, а технические операции и процесс поднятия тяжестей отображаются на мониторе. Он также имеет возможность горизонтально поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси.

Специалисты прошли обучение по управлению краном в Германии. Кроме того, немецкие специалисты также провели дополнительное практическое обучение машинистов крана в Коканде. Согласно договоренности сервисное обслуживание оборудования будет предоставлено со стороны Германии бесплатно в течение 2 лет.

Теги:
Коканд, Узбекистан, Железная дорога, техника, подъемник, Узбекистон темир йуллари



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