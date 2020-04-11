Ушел из жизни народный поэт Узбекистана Анвар Обиджон

Писатель скончался в возрасте 73 лет. Он был награжден медалью славы в 1997 году, орденом "За заслуги в 2011 году".

ТАШКЕНТ, 11 апреля — Sputnik. Народный поэт Узбекистана Анвар Обиджон скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

"Сегодня скончался народный поэт Узбекистана, член Союза писателей Узбекистана Анвар Обиджан. Коллектив выражают соболезнования его семье, родственникам и любителям литературы. Пусть Бог упокоит его душу", — говорится в сообщении Союза писателей.

Анвар Обиджон родился 8 января 1947 года в селе Полосон Олтиарикского района Ферганской области, является одним из самых выдающихся деятелей узбекской словестности, талантливым писателем, успешно развивающим традиции комической литературы.

"Ona er", "Akang pine Gulmat", "Masharaboz bola", "Yerliklar", "Meshpolvonning janglari", "Alamazon va Gulmat hangomasi", "Ajoyibkhona", "Altiariq hangomalari", "Это вежливо, чтобы быть вежливым?", "Выбрано" Он является автором сборников рассказов, рассказов, стихов, пьес и комиксов, таких как "Стихи", "Украденный борец", "История Бахрома".

Его произведения, такие как "Колокольный лжец", "Топсанг Хай-Хай", "Корынбатир", "Тутикуль", были поставлены в театрах Узбекистана.