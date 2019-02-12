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Афганистан: 30 лет в ожидании мира

Почему началась война в Афганистане, или Товарищ и предатель

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Тема:
Афган.Online (1)
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Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите первую серию.

Апрельская революция 1978 года привела к власти в Афганистане Народно-Демократическую партию во главе с премьер-министром Нур Мохаммадом Тараки. Однако светским лидером, ориентирующимся на СССР, довольны далеко не все. Новая политика не нравилась части мусульманского населения, которые в светском векторе развития увидели угрозу для своей религии. В стране около года продолжается противостояние с радикальной вооруженной оппозицией. Афганистан оказался под ударом сразу с двух сторон — с запада при участии Ирана около 4 тысяч агентов организовали мятеж в Герате, создав реальную угрозу для Кабула, а с востока вплотную к границе подступили войска Пакистана, готовые перекрыть дорогу на Кандагар.

Тараки в отчаянии просит поддержки у Москвы — он пишет председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину, надеясь на военно-техническую помощь. Советы от прямого конфликта воздерживаются, предоставляя лишь вооружение.

Однако специальную комиссию Политбюро в Москве все-таки создают. Проблема Афганистана не может не волновать Кремль, учитывая важное геостратегическое положение этого государства и тесные связи с Кабулом. Менее чем за год до этих событий в столице СССР был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 20 лет, нарушать который, разумеется, Брежнев не собирался.

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Между тем, летом 1979 года "судьбой афганских товарищей" внезапно заинтересовался Вашингтон. Президент США Джимми Картер, его советники, а также американская общественность считают необходимым помочь народу этой страны, под которым они понимают, прежде всего, представителей вооруженной оппозиции. Штаты начинают активно поддерживать моджахедов как вооружением, так и опытными инструкторами, подогревая разгорающийся конфликт. Советник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский позднее хвастался, что США удалось "заманить СССР в афганский капкан", устроив для своего геополитического противника подобие Вьетнама.

В октябре 1979-го ситуация в Афганистане резко меняется: в результате заговора к власти приходит глава МИД Хафизулла Амин, которого Тараки считал своим верным соратником. Прежний руководитель страны, по официальной информации, скончался 9 октября вследствие тяжелой и продолжительной болезни, однако в СССР располагали данными, что Тараки был задушен.

В Афганистане начинаются репрессии, в армии царит дезертирство, а исламисты при поддержке США продолжают наступление. В СССР внимательно следят за ситуацией и на всякий случай существенно укрепляют южные границы. Кроме того, разведка докладывает о контактах Амина с ЦРУ, после чего решено свергнуть лидера НДПА, сделав ставку на лояльного Советам Бабрака Кармаля.

Решение о введении ограниченного военного контингента в дружественную страну было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Руслан Аушев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Руслан Аушев о новом дыхании Узбекистана и войне в Афганистане - эксклюзив
Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения «Талибан»*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Тема:
Афган.Online (1)
Теги:
СССР, война, Афганистан



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