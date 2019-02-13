Мирная жизнь среди кладбища танков

Пандшерское ущелье заполнено ржавеющими остовами грузовиков и танков. Здесь же находится и мавзолей легендарного полевого командира Шаха Масуда (Льва Панджшера), который, как ни странно, стал для самих афганцев не столько героем войны, сколько символом мира в Афганистане.

Особо охраняемая территория провинции Панджшер и суровое Панджшерское ущелье – символы стойкости и свободолюбия для народов Афганистана.

В начале и середине 1980-х здесь проводились широкомасштабные войсковые операции правительственных войск ДРА и советских войск против вооруженных формирований местных жителей под командованием Ахмада Шаха Масуда. Общая численность моджахедов в Панджшерском ущелье достигала 5 000 человек.

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Только в одной из операций участвовали 2600 афганских и 11 тысяч советских военнослужащих, применялись 390 самолетов и вертолетов (включая бомбардировщики), 39 артиллерийских батарей. С тех пор немало воды утекло в реке Панджшер. Сегодня панджшерцы живут небогато, зато в мире, и держатся с достоинством.

В Панджшерском ущелье находится священное для афганцев место – мавзолей национального героя, и люди постоянно приходят к Ахмаду Шаху Масуду.

Надо сказать, что местные жители приветливо встречают гостей из России и говорят: "Приезжайте к нам чаще. Мы воевали, но это была честная война. Теперь мы должны дружить".

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По их словам, спустя десятилетия, после гражданской войны и вторжения США, афганцы понимают, что Советский Союз и Россия – не враги Афганистана, но желание помочь стране оказалось невозможно реализовать военными средствами. И сегодня афганцы видят дороги, тоннели, промышленные предприятия, построенные за многие десятилетия русскими и советскими людьми. То есть все то, чего и не думает строить американская администрация в Афганистане.

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Фигура же Шаха Масуда для афганцев стала символом счастливого, но увы, недостижимого будущего Афганистана - мирного спокойного государства, где религия не является антонимом просвещения, где процветает искусство, где население живет в мире и не прозябает в бедности.

Сам Лев Панджшера, несмотря на неоконченное высшее образование, был блестяще эрудирован, помимо родных дари и пушту, свободно владел французским и поражал собеседников вежливостью, умом и начитанностью - качеств, которых редко ждешь от полевого командира.

После вывода Советской армии из Афганистана в 1989-м он взял под контроль весь северо-восток Афганистана, где возглавил более-менее устойчивое правительство, стал налаживать экономику и даже печатать собственную валюту. Несомненно, со временем он бы смог объединить и весь Афганистан.

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Увы, кто-то не захотел видеть стабильное и развивающееся государство под руководством независимого интеллектуала-идеалиста, к тому же еще и этнического таджика, а не пуштуна, как обычно. И 9 сентября 2001 года Масуд был убит террористами-смертниками, которые выдавали себя за журналистов, спрятав взрывчатку в видеокамеру. Наиболее вероятным заказчиком его убийства считается тогдашний лидер "Талибана" Усама бен Ладен.

Фанатикам удалось убить самого Льва Панджшера, но не его идею. И Масуд даже спустя 18 лет после своей смерти остается "вечно живым" духовным лидером и национальным героем Афганистана.