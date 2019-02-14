Спасибо парню из Ташкента: как узбекский солдат спасся из афганского плена

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik, Дилшода Рахматова. Количество воевавших в Афганистане узбекистанцев составляло около 65 тысяч человек. Из них погибло 1520, почти 2,5 тысячи получили тяжелые ранения.
Служивший в Афганистане и чуть не попавший в плен Дилмурат Азимов поделился с корреспондентом Sputnik Узбекистан своими воспоминаниями.
— Когда вы оказались в Афганистане?
В семье нас было пятеро детей, отец умер. Когда я позвонил маме и сказал, что уезжаю в Афганистан, она замолчала, а потом заплакала. Я только и успел сказать: "Поверьте в меня. берегите сестер и братьев".
— Какие задачи приходилось выполнять в Афганистане?
— Сначала занимался обеспечение топливом ВВС. Потом взяли меня в команду пожарных ВВС. Ночами дежурили, обеспечивали безопасность самолетов при взлете и посадке. Был конец 1988 года, на наш аэродром сел горящий самолёт и мы начали его тушить. Взорвался один из баков, и я получил травму. После госпиталя в 1989 году начал работать на одной из афганских электростанций.
— После возвращения на родину вы смогли найти свое место в жизни?
— До армии я учился на землемера. После возвращения из Афганистана для нас были открыты двери всех вузов. Я выбрал юридический, но не смог учиться по состоянию здоровья. Тогда я решил стать поваром.
— Не жалеете, что в вашей жизни была служба в Афганистане?
— Никогда об этом не жалел. Я считаю, что служба Родине — это честь для каждого мужчины.
К сожалению, сейчас Дилмурат Азимов тяжело болен: он не может работать по профессии, а также вынужден жить у родственников, а не вместе со своей семьей. Получить отдельное жилье воину-интернационалисту пока не удается.