Спасибо парню из Ташкента: как узбекский солдат спасся из афганского плена

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik, Дилшода Рахматова. Количество воевавших в Афганистане узбекистанцев составляло около 65 тысяч человек. Из них погибло 1520, почти 2,5 тысячи получили тяжелые ранения.

Служивший в Афганистане и чуть не попавший в плен Дилмурат Азимов поделился с корреспондентом Sputnik Узбекистан своими воспоминаниями.

— Когда вы оказались в Афганистане?

— В 1988 году я проходил военную службу в Самарканде. В числе тех, кто имел хорошую физическую подготовку меня направили в Афганистан. Тогда, стояла задача сформировать мусульманский батальон из туркменов, таджиков и узбеков. Из нашей части выбрали десятерых и среди них был я. Про тех, кто служил в Афганистане, тогда говорили "это наша гордость!". К тому времени я уже много слышал о той войне, общался с вернувшимся из Афгана ребятами. Но все-таки поехал — решил, пусть будет то, что суждено.

В семье нас было пятеро детей, отец умер. Когда я позвонил маме и сказал, что уезжаю в Афганистан, она замолчала, а потом заплакала. Я только и успел сказать: "Поверьте в меня. берегите сестер и братьев".

— Какие задачи приходилось выполнять в Афганистане?

— Сначала занимался обеспечение топливом ВВС. Потом взяли меня в команду пожарных ВВС. Ночами дежурили, обеспечивали безопасность самолетов при взлете и посадке. Был конец 1988 года, на наш аэродром сел горящий самолёт и мы начали его тушить. Взорвался один из баков, и я получил травму. После госпиталя в 1989 году начал работать на одной из афганских электростанций.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Ветеран Афганистана Дилмурат Азимов (в центре) в окружении боевых товарищей

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Перед самым выводом войск один из афганцев, руководивший коллективом электростанции, сказал мне: “Оставайся, женим тебя, когда наступит мир, сможешь ездить домой". Когда я отказался, они они напали на нас, меня и еще четверых солдат погрузили в машину и заперли в каком-то ангаре. Я звал на помощь и один парень по имени Хусниддин из Ташкента спас нас. Мы смогли вернуться в нашу военную часть.

— После возвращения на родину вы смогли найти свое место в жизни?

— До армии я учился на землемера. После возвращения из Афганистана для нас были открыты двери всех вузов. Я выбрал юридический, но не смог учиться по состоянию здоровья. Тогда я решил стать поваром.

© Foto : Из личного архива Дилмурата Азимова Ветеран Афганистана Дилмурат Азимов

— Не жалеете, что в вашей жизни была служба в Афганистане?

— Никогда об этом не жалел. Я считаю, что служба Родине — это честь для каждого мужчины.

К сожалению, сейчас Дилмурат Азимов тяжело болен: он не может работать по профессии, а также вынужден жить у родственников, а не вместе со своей семьей. Получить отдельное жилье воину-интернационалисту пока не удается.