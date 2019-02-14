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Афганистан: 30 лет в ожидании мира

Привет из СССР: судьба советских объектов в Афганистане

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  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
  • Что построил СССР в Афганистане
© Sputnik /
Строительство ГЭС началось в 1960 году, и уже через семь лет были запущены гидроагрегаты

Советский союз построил в Афганистане более 140 экономических, социальных и инфраструктурных объектов.

Это дороги и мосты, газопроводы, заводы, многочисленные учебные заведения. Советский Союз вкладывал огромные средства в экономику этой страны.

В начале 1980-х началось строительство моста "Пули Дусти" или "Хайратон" (он же Мост Дружбы).

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Сооружение известно во всем мире – именно по нему с 15 мая 1988 выводились советские войска из Афганистана. Вывод был закончен 15 февраля 1989, когда через переправу проследовали последние подразделения. Последним из советских военных перешел через мост 45-летний командир Борис Громов.

Движение по мосту было прекращено в 1997 году, после того как боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили провинцию Балх. Открыть "Хайратон" удалось лишь после разгрома талибов в регионе в 2001-м.

Сегодня "Хайратон" - это железнодорожно-автомобильный мост через Амударью длиной 816 метров, по которому осуществляется перевозка из узбекистанского Термеза в афганский Мазари-Шариф. Это единственная артерия, связывающая Афганистан и Узбекистан.

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Строительство тоннеля Саланг через одноименный перевал началось в 1958-м. Основные работы выполняли специалисты "Московского метростроя" по советскому проекту.

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Прокладывая горный коридор, строители взрывали горные породы, а затем облицовывали проход бетоном. Для защиты порталов от лавин были построены галереи.

Объект был открыт в начале осени 1964-го. В годы присутствия войск СССР в Афганистане тоннель был одной из главных линий коммуникаций 40-й армии.

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Саланг находится на границе провинций Баглан и Парван в 90 километрах от Кабула. Ежедневно тоннель протяженностью 2,6 тысячи метров пропускает до десяти тысяч автомобилей в сутки.

СССР начал строить гидроэлектростанцию Наглу в 1960-м. Агрегаты ГЭС удалось запустить уже через семь лет.

Во время войны Наглу охраняли войска СССР. После 1989-го она находилась под контролем отрядов командира моджахедов Гульбеддина Хекматиара, затем была захвачена "Талибаном". Боевики сохранили технический персонал, но из-за отсутствия запчастей и ремонта к 2010 году на ГЭС работали только два гидроагрегата.

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Наглу удалось отремонтировать к 2012-му. Сегодня ГЭС является одной из крупнейших электростанций в Афганистане и главным поставщиком электроэнергии в Кабул.

Годовщина вывода советских войск из Афганистана - исторические кадры

В 1960-х советские специалисты построили в Кабуле еще один стратегический объект - Политехнический университет. На реализацию проекта СССР потратил внушительную по тем временам сумму - более шести миллионов рублей.

Сегодня в Кабульском политехе учатся более четырех тысяч студентов и работают около двухсот преподавателей.

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Политех считается престижным высшим учебным заведением. Он остается единственным университетом Афганистана, где главный иностранный язык – русский.




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