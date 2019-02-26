Казнят и калечат всех без разбора: Афганистан в тисках моджахедов

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите четвертую серию.

Вывод советских войск из Афганистана не принес мира в этой стране. Президент Афганистана Мохаммад Наджибулла ввел чрезвычайное положение в стране, но и это не помогло: к 1992 году правительство потеряло контроль над 90 % территории страны.

В марте 1992 года Наджибулла объявил об отставке: Кабул оказался перед угрозой захвата моджахедами, а помощь из Москвы прекратилась.

После взятия Кабула моджахедами в апреле 1992 года возникла реальная угроза жизни российских дипломатов, работающих в столице Афганистана. Весной и летом в Кабуле шли ожесточенные бои, от разорвавшихся на территории российской дипмиссии снарядов погибли двое дипломатов. В Москве стало ясно — необходима срочная эвакуация сотрудников посольства из охваченного войной города.

Президент России Борис Ельцин отдал приказ провести спецоперацию и по воздуху переправить российских граждан на родину. Для этого в Афганистан 28 августа вылетели три борта Ил-76 с опытными пилотами на борту, а также с группой десантников для охраны и прикрытия в случае нападения.

Учитывая военную обстановку, летчики отработали экстремальный вариант посадки — буквально камнем падая вниз перед самым аэродромом, минимально сократив время снижения, чтобы не стать мишенью с земли.

Ситуация осложнялась тем, что Кабул, хоть и находился под контролем группировок моджахедов, обещавших на два часа прекратить огонь во время эвакуации иностранцев, постоянно подвергался обстрелам со стороны других вооруженных группировок. В этих условиях командир моджахедов Ахмад Шах Масуд не мог в полной мере гарантировать безопасность россиян.

Сотрудники посольства приготовились к эвакуации – сожгли документы и расплавили имевшееся оружие. Ранним утром 28 августа 1992 года дипломаты на грузовиках выехали в аэропорт на окраине Кабула. Первый Ил-76 с российскими гражданами на борту благополучно взлетел из афганской столицы и взял курс на аэродром Чкаловский, но два других самолета попали под обстрел. Один из лайнеров был подбит еще на земле и полностью сгорел на полосе. Второй борт успел забрать пассажиров, в том числе иностранцев из других дипмиссий, а также часть экипажа подбитого Ил-76 и вылететь из Кабула в узбекистанский Термез. Там лайнер с поврежденным шасси благополучно приземлился, а за пассажирами прибыл другой самолет.

Оставшиеся в Кабуле дипломаты и охранявшие их десантники в последний момент успели укрыться в подвальном помещении аэропорта. Российскому правительству пришлось вести переговоры с другими лидерами противоборствующих группировок, чтобы они помогли с эвакуацией.

Откликнулся глава афганских узбеков, генерал Абдул-Рашид Дустум, который нашел для эвакуации 66 россиян три самолета Ан-26. На них дипломатов и десантников переправили сначала на север Афганистана — в Мазари-Шариф, затем в Термез, а оттуда - спецбортом в Москву.

В ходе этой уникальной спецоперации из охваченного войной Кабула помимо россиян были эвакуированы сотрудники посольств Индонезии, Монголии, Индии и Китая.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.