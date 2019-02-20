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Миссия выполнена: 30 лет назад советские войска покинули Афганистан

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Пятнадцатого февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

Воинский контингент был введен в эту страну в декабре 1979 года после неоднократных просьб афганского правительства о помощи.

Член Комитета по экономической политике Владимир Кравченко
© Sputnik
Кравченко: настало время дать оценку афганским событиям

Также сыграло роль стремление СССР обезопасить южные рубежи.

Афганистан без России - 30 лет хаоса

Советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну между армией правительства Афганистана и оппозицией - моджахедами. Советская Армия потеряла 14 427 человек, КГБ - 576, МВД - 28 человек.

Ранено, контужено, травмировано - более 53 000 человек. Точное число погибших афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от одного до двух миллионов человек.

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Теги:
Война, СССР, Афганистан



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