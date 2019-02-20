Миссия выполнена: 30 лет назад советские войска покинули Афганистан

Воинский контингент был введен в эту страну в декабре 1979 года после неоднократных просьб афганского правительства о помощи.

Также сыграло роль стремление СССР обезопасить южные рубежи.

Афганистан без России - 30 лет хаоса

Советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну между армией правительства Афганистана и оппозицией - моджахедами. Советская Армия потеряла 14 427 человек, КГБ - 576, МВД - 28 человек.

Ранено, контужено, травмировано - более 53 000 человек. Точное число погибших афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от одного до двух миллионов человек.