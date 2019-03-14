Зачем США выращивали монстра: лучший друг бен Ладена

После вывода советских войск из Афганистана ситуация в этой стране стремительно начала выходить из-под контроля местных властей. Распад СССР еще больше усугубил положение.
Оставшись без поддержки извне, правительственные войска не смогли сдержать натиск вооруженной оппозиции. Пришедший на смену Наджибулле президент страны Бурхануддин Раббани также не смог ничего противопоставить хорошо организованным и подпитываемым Западом мятежникам. После свержения власти в стране началась борьба между прежними союзниками по оппозиции, а на деле — различными этническими экстремистскими группировками.
Так, в 1994 году появляются первые сведения о боевиках из движения "Талибан"*, опирающихся на пуштунскую часть Афганистана и намеревавшихся создать в стране исламское государство. Лидером талибов был Мула Мухаммад Омар, который считал моджахедов предателями истинных ценностей исламской революции, привлекая на этих настроениях новых сторонников.
Вашингтон тем временем решил воспользоваться нестабильностью в столь выгодном с геополитической точки зрения регионе для размещения там своих военных баз. Это позволило бы американцам контролировать сразу несколько важных направлений – Индию, Иран, Китай и Центральную Азию, а также стратегические торговые потоки. Однако для реализации этих планов необходима была централизованная власть в стране, чтобы можно было с ней договориться. Вашингтон сделал ставку на талибов, полагая, что сможет использовать их в своих целях.
Как это было на самом деле
При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.
Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.