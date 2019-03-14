Зачем США выращивали монстра: лучший друг бен Ладена

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите пятую, заключительную, серию.

После вывода советских войск из Афганистана ситуация в этой стране стремительно начала выходить из-под контроля местных властей. Распад СССР еще больше усугубил положение.

Оставшись без поддержки извне, правительственные войска не смогли сдержать натиск вооруженной оппозиции. Пришедший на смену Наджибулле президент страны Бурхануддин Раббани также не смог ничего противопоставить хорошо организованным и подпитываемым Западом мятежникам. После свержения власти в стране началась борьба между прежними союзниками по оппозиции, а на деле — различными этническими экстремистскими группировками.

Так, в 1994 году появляются первые сведения о боевиках из движения "Талибан"*, опирающихся на пуштунскую часть Афганистана и намеревавшихся создать в стране исламское государство. Лидером талибов был Мула Мухаммад Омар, который считал моджахедов предателями истинных ценностей исламской революции, привлекая на этих настроениях новых сторонников.

Талибы стремительно набирали популярность в стране и наращивали свою мощь. Уже к 1996 году они захватили ключевые города, в том числе столицу. Президент Афганистана Раббани вынужден был бежать на север страны. Сам лидер движения "Талибан"* Мулла Омар предпочитал находиться в своей резиденции в Кандагаре, ставшем негласной столицей Афганистана. Устроенные талибами дикие порядки не шли ни в какое сравнение даже с бесчинствами моджахедов. Так, вопреки всем международным нормам, талибы осенью 1996 года похитили из миссии ООН, а потом зверски казнили экс-президента Афганистана Наджибуллу.

Вашингтон тем временем решил воспользоваться нестабильностью в столь выгодном с геополитической точки зрения регионе для размещения там своих военных баз. Это позволило бы американцам контролировать сразу несколько важных направлений – Индию, Иран, Китай и Центральную Азию, а также стратегические торговые потоки. Однако для реализации этих планов необходима была централизованная власть в стране, чтобы можно было с ней договориться. Вашингтон сделал ставку на талибов, полагая, что сможет использовать их в своих целях.

Как это было на самом деле

Лишь два года спустя – в 1998-м после серии терактов и нападений на американские посольства в Кении и Танзании США поняли, какую ошибку совершили. На борьбу с взращенным по сути им же самим терроризмом Вашингтон потратил уже почти 18 лет и 840 миллиардов долларов. Однако ни одна операция коалиции западных страны — "Несокрушимая свобода", "Решительная поддержка" и "Страж свободы" — так и не принесла ощутимых результатов. Афганистан по-прежнему объят гражданской войной, в стране процветает наркобизнес, а все, что было построено когда-то советскими инженерами, день за днем уничтожается под авиаударами коалиции или под натиском террористических группировок.

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.