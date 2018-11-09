Глобализация или прошлый век: эксперты о латинице в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Проект нового алфавита на основе латинской графики вызвал в Узбекистане много споров, среди экспертов также нет единодушия в вопросе о том, насколько нововведения актуальны для республики.
Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.
Изменение букв - нормальный процесс с точки зрения языка, считает замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ имени М В. Ломоносова, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа Жибек Сыздыкова.
"Узбекистан одним из первых в 1993 году завел речь о переводе на латиницу, потом к этому вопросу возвращались в 1995 году. Основная проблема заключается в том, как правильно обозначать звуки "ч" и "щ". С учетом того, что сейчас существует интернет и много англоговорящих, уместно к этому вопросу возвращаться. Меняется время, появляются новые тенденции, изменяется язык", - заявила она Sputnik.
Более серьезным процессом стал бы полный переход Узбекистана на латиницу. Однако и в этом случае связь с русским языком и с советским наследием потеряна не будет, считает эксперт.
По ее мнению, русский язык останется в Узбекистане для межнационального общения.
Директор аналитического департамента "Альпари", эксперт Центра Льва Гумилева, финансовый аналитик Александр Разуваев, наоборот, считает, что время для полного перехода к латинице уже упущено, так как если оценивать глобально, то эпоха европеизации миновала в прошлом и позапрошлом столетии, а сейчас, напротив, активизировалось восточное направление.
"Я не говорю, что надо переходить на китайские иероглифы или арабскую вязь, но встраиваться сейчас в западный мир уже нет никакой экономической выгоды", — заявил он.
Вопросом внедрения нового алфавита в Узбекистане теперь будут заниматься компетентные государственные органы. Пройдет ли в республике референдум по этому вопросу или решение примут на законодательном уровне, станет известно позже.