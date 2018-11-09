Глобализация или прошлый век: эксперты о латинице в Узбекистане

Специалисты не сошлись во мнениях о том, нужен ли Узбекистану новый алфавит на основе латинской графики и актуален ли для республики полный переход на латиницу.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Проект нового алфавита на основе латинской графики вызвал в Узбекистане много споров, среди экспертов также нет единодушия в вопросе о том, насколько нововведения актуальны для республики.

Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.

Изменение букв - нормальный процесс с точки зрения языка, считает замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ имени М В. Ломоносова, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа Жибек Сыздыкова.

"Узбекистан одним из первых в 1993 году завел речь о переводе на латиницу, потом к этому вопросу возвращались в 1995 году. Основная проблема заключается в том, как правильно обозначать звуки "ч" и "щ". С учетом того, что сейчас существует интернет и много англоговорящих, уместно к этому вопросу возвращаться. Меняется время, появляются новые тенденции, изменяется язык", - заявила она Sputnik.

Более серьезным процессом стал бы полный переход Узбекистана на латиницу. Однако и в этом случае связь с русским языком и с советским наследием потеряна не будет, считает эксперт.

© Sputnik / Руслан Кривобок Тонкости языка: нужен ли Узбекистану новый алфавит

"Национальная культура измеряется гораздо большими временными периодами. Если смотреть на историю Узбекистана глобально, на кириллице узбекский язык был всего менее 100 лет, хотя этот период был очень значим для экономического и культурного развития страны. В любом случае изучение советского периода будет продолжаться", - пояснила Сыздыкова.

По ее мнению, русский язык останется в Узбекистане для межнационального общения.

Директор аналитического департамента "Альпари", эксперт Центра Льва Гумилева, финансовый аналитик Александр Разуваев, наоборот, считает, что время для полного перехода к латинице уже упущено, так как если оценивать глобально, то эпоха европеизации миновала в прошлом и позапрошлом столетии, а сейчас, напротив, активизировалось восточное направление.

"Я не говорю, что надо переходить на китайские иероглифы или арабскую вязь, но встраиваться сейчас в западный мир уже нет никакой экономической выгоды", — заявил он.

Вопросом внедрения нового алфавита в Узбекистане теперь будут заниматься компетентные государственные органы. Пройдет ли в республике референдум по этому вопросу или решение примут на законодательном уровне, станет известно позже.