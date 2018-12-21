Останется ли Центральная Азия островком стабильности: прогнозы экспертов

Страны Центральной Азии в 2018 году удивили экспертов устойчивостью к обострению межгосударственных отношений во всем мире.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik, Антон Курилкин. Чем запомнился уходящий 2018 год на мировой арене рассказали эксперты Российского совета по международным делам (РСМД).

Первая мировая не повторилась

Критический этап в сто лет с момента окончания Первой мировой войны удалось преодолеть, новой глобальной войны не случилось, считает директор по развитию РСМД, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.

В целом, Европа уже ощущает себя в поствоенной эпохе, и никто уже не рассматривает "горячую" войну как средство социальной трансформации, полагает он.

События в Старом Свете в 2018 году развивались зачастую драматически: на протяжении полугода в Германии не могли сформировать правящую коалицию, в итоге Ангела Меркель покинула свой партийный пост. Вызывает опасения и ситуация с протестами во Франции, которые напоминают события майской революции 1968 года.

Обострились отношения по линии Россия-НАТО. Был отозван представитель РФ, а официальные круги Североатлантического альянса по-прежнему считают, что никаких отношений между Москвой и Брюсселем быть не может.

Уходящий год запомнится и усилением напряженности в треугольнике трех ключевых держав: США, Китая и России. Вашингтон рассорился и с Пекином, и с Москвой, вопреки своим же дипломатическим принципам.

Россия же вряд ли будет дружить с кем-либо против кого-либо, предполагает Крамаренко.

Американо-российская конфронтация

Несмотря на то, что "горячую" войну не рассматривают как средство политики, сейчас США и Россия находятся, по факту, в состоянии войны, заявил председатель ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений Бужинский.

"Уровень конфронтации зашкаливает. Россия и Штаты по факту в состоянии войны: идет информационная, дипломатическая, торговая и экономическая война, случаются сотни тысяч кибератак. Остались только прямые бои", - считает Бужинский

Как подчеркнул эксперт, сейчас происходит полный слом контроля за вооружениями: из договора по противоракетной обороне США вышли, теперь выходят из договора по РСМД и остался только договор о стратегических наступательных вооружениях, который Вашингтон, скорее всего, тоже денонсирует.

Центральноазиатское спокойствие

Угрозой для безопасности Центральной Азии остается ситуация в Афганистане: у официального правительства в Афганистане все больше проблем, а движение "Талибан" набирается сил, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

Однако преувеличивать афганскую угрозу не стоит: что "Талибан", что внутриафганские силы не заинтересованы в войне с соседями. Такая идеология есть только у одного игрока в Афганистане – у ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в России и ряде стран), который мечтает о построении "всемирного халифата".

"Афганские силы носят националистический характер, они достаточно локальные", - говорит Тимофеев.

Угроза из Афганистана для соседей по региону и России заключается, прежде всего, в идущем из страны наркотрафике.

"Мы от наркомании теряем людей в год как от серьезного локального конфликта. И я не говорю об экономических потерях от употребления наркотиков", - добавляет он.

Снизились и внутриполитические риски – завершившийся процесс передачи власти в Узбекистане и выборы в Кыргызстане показали, что центральноазиатские государства являются достаточно стабильными, считает Тимофеев.

Пресс-служба МИД Узбекистана Узбекистан и США поддержали мирный план президента Афганистана

"Были экспертные спекуляции, что транзит в Узбекистане может привести к гражданской войне. Однако это оказалось не так", - говорит эксперт.

При этом не все так гладко с внутренней ситуацией – во всех странах ЦА есть проблема с социальным развитием но, опять же, подчеркивает Тимофеев, это не "пороховая бочка".

На руку региону играет и то, что крупные державы не используют это пространство для выяснения отношений, хотя интересы в Центральной есть и у США, и у ЕС, и у России с Китаем.

По прогнозам экспертом, несмотря на внешнеполитические шторма, бушующие на внешнеполитической арене, что в прошедшем году, что в грядущем, Центральная Азия будет оставаться островком стабильности.