Есть ли перемены в узбекском образовании

О необходимости реформирования высшего образования в Узбекистане много говорится на всех уровнях. Sputnik Узбекистан подвел итоги 2018 года в области получения знаний в стране.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik, Курилкин Антон. Новые вузы и филиалы заграничных университетов, обещания дать высшему образованию больше свободы, а также анонсированные изменения в школах и НИИ - все это произошло в уходящем году. Как именно изменилась система образования в республике, разбирался Sputnik Узбекистан.

Новые университеты

Прошедший год отметился созданием в Узбекистане целого ряда новых учебных заведений.

© Sputnik / Максим Богодвид Выпускники российских вузов объединились в Узбекистане в ассоциацию

Самым громким стало, пожалуй, открытие специализированного университета журналистики. Как сообщало руководство вуза, помогать и сотрудничать в обучении студентов будут коллеги из МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, а также из Индии, Турции и Южной Кореи.

Богатым выдался год и на открытие филиалов иностранных вузов: в Узбекистане за год появились филиалы Московского института стали и сплавов, а также южнокорейского Пучона.

За несколько следующих лет в стране откроются также филиалы ВГИКа, МГИМО, Российского госуниверситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Причем филиал МГИМО может открыться уже в ближайшее время. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, вся предварительная работа уже проделана и осталось лишь внести изменения в устав университета.

Прорабатывают возможность открытия в Узбекистане и западноевропейские университеты: в СМИ несколько раз просачивались новости о планах французских и британских университетов открытия филиалов.

Столетие высшего образования

В этом году столетний юбилей отпраздновал и старейший в Центральной Азии вуз – Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Возраст НУУ мог бы быть и больше – о создании системы высшего образования задумывался еще генерал-губернатор Туркестана фон Кауфман, но тогда из-за ранней и неожиданной смерти Кауфмана этот план так и не был реализован.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Чем живет ташкентский филиал МГУ, рассказал замдиректора вуза Шухрат Мирзаев

Однако университет в Ташкенте был необходим, и эта идея не оспаривалась властями – что царское правительство, что временное, что большевики понимали необходимость создания в регионе системы высшего светского образования.

В результате постановление о создании Туркестанского университета было принято советским правительством в 1918 году. Однако начать работу по всем направлениям вуз смог только спустя два года, когда в Ташкент прибыл "профессорский поезд" из Москвы, на котором в Центральную Азию приехали 86 профессоров и преподавателей, а также все необходимое оборудование.

Пройдя через несколько переименований, сегодня Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека является одним из сильнейших высших учебных заведений в регионе.

Заявка на успех

Фото из личного архива Гульнары Красновой Краснова: узбекская система распахнула двери российским вузам

Внезапное заявление о реформировании системы образования в этом году было опубликовано в Стратегии инновационного развития страны. Закон, который прописывает меры по вхождению Узбекистана в топ-50 стран мира, содержал большой раздел по реформированию системы образования.

По мнению авторов, для улучшения ситуации в стране необходимо инвестировать в развитие человеческого капитала. Для этого предлагается сделать школы доступными для детей с инвалидностью, создать устойчивую социально-экономическую инфраструктуру и обеспечить школы педагогами-дефектологами и психологами.

Больше свободы планируется дать и вузам – начиная от научно-педагогической вольницы и заканчивая административной и финансовой самостоятельностью.

При этом отдельно в законе говорилось и об увеличении финансирования вузов и открытии новых филиалов зарубежных университетов. И, как показал прошедший год, реальные шаги в данном направлении регулярно делаются.