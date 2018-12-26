Ташкент в новом свете: как Мирзиёев меняет Узбекистан

В декабре 2018 Ассоциация журналистов Азии объявила Шавката Мирзиёева человеком года в категории "политика". И с этим выбором не поспоришь. С момента прихода к власти (фактически - в сентябре 2016 года, де-юре в декабре – после выборов президента, которые он выиграл с 88% голосов) Шавкат Мирзиёев ведет республику по пути серьезнейших преобразований. За последние два года было принято 90 законов и свыше 2 тысяч указов и постановлений, по словам Мирзиёева, направленных на реализацию конституционных прав и свобод, улучшение условий жизни граждан.

Помогите лошади

Основной упор президент, конечно, делает на экономику, а в ней – на частных предпринимателей. Как говорит сам президент, бизнес – не дойная корова, а ломовая лошадь, везущая тяжелую повозку. И логично, что нужно не навешивать на эту лошадь новый груз, а наоборот, помогать ей тащить вперед национальную экономику. Чем Мирзиёев, собственно, и занимается.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев назван Человеком года в Азии

После уже проведенной валютной либерализации (после которой у предпринимателей исчезла нужда в обход закона покупать валюту "с рук"), власти страны снимают с бизнесменов и другие ограничения. Так, с 2019 года отменяется требование получать разрешения на выездную торговлю, а также серьезно облегчается процедура проведения сделок между частными компаниями. Кроме того, президент пытается привлечь инвестиции из-за рубежа, обещая потенциальным партнерам прозрачность и доход.

В результате в целых отраслях Узбекистана начался бум. Например, в строительстве жилья, где страна уже вышла на советский уровень. "Даже в самые лучшие времена в Советском Союзе в Ташкенте не принимали в эксплуатацию 1 миллион кв. м общей площади жилья, в Узбекистане — 5 миллионов кв. м. Год еще не завершился, а мы уже преодолели эти показатели", — отметил 22 декабря премьер-министр Абдулла Арипов.

Наконец, президент взялся за переформатирование структуры внешней торговли. Эксперты давно говорили, что страна должна вывозить не столько сырье (особенно в сельскохозяйственной отрасли), сколько уже переработанную продукцию. Мирзиёев покусился даже на святое святых – хлопок. "В следующем году текстильная промышленность должна экспортировать на 1,9 млрд долларов. Начиная с 2020 года мы не продадим и килограмма хлопка. Все будет перерабатывать сами", - заявил Мирзиёев. В стране, напомним, производится порядка 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1,2 миллиона тонн хлопкового волокна в год. Эксперты, конечно, сомневаются, что эта задача будет полностью выполнена, тем более к 2020 году, однако само по себе направление мыслей президента конструктивное.

И это уже оценено не только западными бизнесменами, но и экономическими институтами. В декабре агентства Fitch и Standard & Poor’s впервые присвоили Узбекистану суверенные кредитные рейтинги. Долгосрочный – "BB-", а краткосрочный – "B".

Больше денег – больше свобод

Однако экономические реформы не могут проводиться в отрыве от политических. Многие лидеры прошлого пытались модернизировать экономику без параллельного прогресса в политических и социальных вопросах (самым ярким примером являлся шах Ирана). Другие слишком быстро раскручивали гайки. Практически везде и тот, и другой курс приводили к социальным потрясениям и революциям.

© Sputnik / Александр Вильф Усманов рассказал, за какой футбольный клуб болеет Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана этот опыт учитывает. "Шавкат Мирзиёев - не Горбачев. Он, в отличие от Горбачева, имеет конкретный план", - уверяет известный российский бизнесмен Алишер Усманов. И этот план состоит в постепенной либерализации общественно-политической жизни страны.

Естественно, президент старается избавиться от наиболее одиозных практик. Так, в стране наконец-то решился вопрос с так называемыми "черными списками экстремистов", когда людей, попавших в него, дискриминировали не за их действия, а за подозрения в возможных действиях. Сначала Мирзиёев признал наличие этих списков, затем в начале декабря заявил об исключении из них 20 тысяч человек, а в конце месяца заместитель генерального прокурора республики Эркин Юлдашев поставил точку в истории, рассказав об упразднении самой этой практики.

Кроме того, президент старается избавиться от одиозных лиц. В стране уже прошла чистка глав регионов и местных администраций, и Мирзиёев подчеркивает, что будет без сожаления избавляться от тех, кто не разделяет его взгляды на необходимость реформирования страны. "Реформы не по душе некоторым чиновникам, привыкшим думать и работать по-старому. Ведь изменения, обновления, видите ли, нарушают их покой и размеренное существование. Однако реформы являются требованием самой жизни, и их не остановить. Эту истину должны глубоко осознать руководители всех уровней", - говорит глава государства.

Естественно, чистки невозможны без обратной связи с населением, которое должно иметь возможность доносить до власти и свои проблемы, и информацию о тех или иных злоупотреблениях. У президента уже есть виртуальная приемная, а с 20 апреля 2018 года в интернете работает сайт "Мое мнение", где жители Узбекистана могут оставлять жалобы и мнения по различным вопросам. Если эти петиции набирают достаточное количество голосов (соответственно, 1000 - для районного совета депутатов, 5000 - для областного и 10 000 - для парламента страны), то они направляются для обязательного рассмотрения в госорганы.

Наконец, важнейшим фактором стабильности является эффективная внешняя политика. Как известно, реформы требуют тишины и спокойствия, которых крайне сложно достичь в турбулентном Среднеазиатском регионе. Однако Мирзиёев их достичь старается – именно поэтому Ташкент проводит достаточно миролюбивую и многовекторную политику. Президент Узбекистана старается нормализовать отношения с соседями и в то же время развивать контакты со всеми великими державами, однако не продавать свою страну как форпост одной против другой. Именно поэтому у Ташкента есть параллельно тесные экономические отношения с Китаем, политические с Америкой и военно-политические с Российской Федерацией. Более чем грамотный подход для страны, находящейся между различными цивилизационными проектами.