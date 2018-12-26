Секрет дешевого топлива: перестанет ли бензин быть роскошью в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik, Антон Курилкин. В настоящее время основным видом моторного топлива в Узбекистане по-прежнему остается природный газ, а не бензин – на нем ездит большинство машин, да и подтвержденные запасы этого ресурса довольно велики. Из этого формируется и сравнительно низкая цена для автомобилистов.
С бензином и дизелем ситуация сложнее – нефти, сырья для производства топлива, в Узбекистане не так много.
Почти шестьдесят лет назад, уже в Узбекской ССР, начал свою работу первый крупный НПЗ – Ферганский. Примечательно, что до середины 1990-х предприятие перерабатывало исключительно привозном сырье, а на узбекскую нефть переключилось менее 20 лет назад.
Проблема в том, что добываемая в Узбекистане нефть содержит большое количество сернистых соединений, поэтому для снижения экологического загрязнения и получения чистого топлива нефть приходится очищать от примесей.
Ферганский завод, при переходе на отечественное сырье, пришлось реконструировать – и уже в августе 1999 года заработали новые очистительные комплексы, а в ассортимент его продукции добавилась и сера.
Второй крупный НПЗ в стране был запущен в 1997 году в Бухаре при участии французских, американских и голландских компаний.
Однако из-за стремительного увеличения количества личного автотранспорта в годы независимости Узбекистана, спрос на бензин стремительно обогнал объемы производства, и топливо пришлось закупать за рубежом – например, у российской компании "Лукойл", которая создала в стране даже свою сеть заправок.
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Однако коренным образом ситуацию на рынке нефтепродуктов в Узбекистане должен изменить проект дочерняя компания "Узбекнефтегаза" Uzbekistan GTL, реализуемый в Гузарском районе Кашкадарьинской области. Финансирование осуществляется международным консорциумом, в который входят компании из России, Китая, Японии и Южной Кореи.
Промышленный комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Проектная мощность НПЗ составит порядка полтора миллионов тонн синтетического топлива стандарта "Евро-5" ежегодно. Это позволит не только решить вопрос с дефицитом бензина на внутреннем рынке, но и направить возможные излишки на экспорт.
Ввод завода в целом благоприятно отразится на всей отрасли в стране и позволит производить более продвинутые виды топлива, рассказал Sputnik Узбекистан директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.
Однако цены на бензин для конечных пользователей могут и не снизиться. По его словам, во многом стоимость топлива в странах зависят и от мировых цен на энергоносители.
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"Можно будет искусственно держать тарифы за счет субсидирования из бюджета, если сам Узбекистан изберет подобную политику. Снижение цен возможно лишь в том случае, если сырье будет и добываться и перерабатываться внутри республики. Но даже при таком раскладе гарантий нет, ведь на конечную стоимость влияют и другие факторы и издержки", — заключил Кулагин.
Последнее повышение цен на автомоторное топливо произошло в середине ноября этого года. Бензин марки Аи-80 стоит 4 тысячи сумов за литр, Аи-91 — 4,5 тысячи сумов, а дизельное топливо 4,8 тысячи и 4,9 тысячи сумов за обычное и стандарт "ЭКО" соответственно.