Финишная прямая: Узбекистан и Таджикистан завершают демаркацию границы

Как отмечают эксперты, еще два года назад об этом нельзя было даже мечтать.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Власти Узбекистана и Таджикистана до 27 января хотят урегулировать вопрос двусторонних отношений и полностью разграничить территории.

© sputnik Амир Исаев "Благодарим наших президентов": узбеки и таджики рады открытию границы

Сейчас рабочая группа правительства Узбекистана находится в Душанбе и совместно с таджикскими представителями обсуждает демаркацию госграницы двух государств.

Компромисс Душанбе и Ташкента в приграничном вопросе наметился еще с момента прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. И все же, несмотря на ощутимое потепление в отношениях государств за последние два года, между Таджикистаном и Узбекистаном оставалось немало неразрешенных проблем.

Одна из них — неразграниченные территории двух республик.

Границы давно пора установить

После распада СССР протяженность таджикско-узбекской границы составила более 1,33 тысячи километров, и 20% этой линии до недавних пор оставались неделимитированными. Из-за этого на рубежах регулярно случались мелкие, но неприятные инциденты.

Долгое время вопрос никак не решался, но новый виток в двусторонних отношениях придал политикам стимул.

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркнул, что еще два года назад во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова мало кто мог себе представить возможное потепление в отношениях стран в столь короткие сроки.

Все придерживались достаточно консервативных взглядов. Эксперты полагали, что если прорыв и наметится, то это случится очень нескоро.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - крайне положительное событие в экономическом смысле, поскольку сдвиги в сторону демаркации и делимитации границы расширяют возможности для приграничного партнерства. После визита Мирзиёева в Душанбе наметилась динамика в сторону улучшения экономических связей, хотя еще два года назад сотрудничество в данной области находилось на нулевой отметке, а таджикско-узбекский внешнеторговый оборот исчислялся несколькими миллионами долларов - цифры, которые говорят о том, что сотрудничество было практически заморожено", - отметил он в эфире Sputnik Таджикистан.

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Сейчас Таджикистан и Узбекистан уже продекларировали стремление в ближайшее пятилетие выйти на уровень товарооборота более двух миллиардов долларов из заявленных четырех, и, по мнению Грозина, цель вполне достижима.

Эксперт отмечает, что за последнее время серьезно разрядилась и военно-политическая обстановка как на таджикско-узбекской границе, так и во всей Центральной Азии.

Все нулевые годы на границе между Таджикистаном и Узбекистаном практически ежеквартально происходили вооруженные инциденты, а риски возникновения межгосударственного локального конфликта постоянно повышались.

Сейчас представить себе такую ситуацию практически невозможно.

Стабильный регион - дружные Таджикистан и Узбекистан

"Региональная разрядка по линиям Ташкент-Душанбе и Бишкека, а также в отношениях Узбекистана с Казахстаном и Туркменистаном идет на пользу политической стабильности в сфере безопасности для всего Центрально-Азиатского региона. Стороны резко сократили военное присутствие в приграничных регионах. Налицо процесс детанта - снижения напряженности, государственных противоречий и вызовов", - полагает Грозин.

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И хотя специалист не отрицает, что неразрешенные вопросы все еще остались, зато теперь все знают, что даже такие застарелые и запущенные межгосударственные конфликты могут быть урегулированы.

Эксперт заострил внимание на том, что приграничный конфликт был решен, опираясь на силы его участников, без вмешательства "внешнего арбитража". При этом все мировые ведущие центры силы, которые имеют свои интересы в Центральной Азии - Россия, Китай, ЕС и США и другие региональные державы, - демонстрируют положительное отношение к наметившейся разрядке и всячески поддерживают ее.

"В интересах стран - это стабильный регион, и превращать его в поле противостояния никто не хочет. Дело в том, что мировой подход к оценке ситуации в Центральной Азии в большей мере ориентируется на сохранение стабильности в этом регионе, и таджикско-узбекское соглашение является наглядным примером того, что это не утопическая идея, а вполне достижимый путь", - объяснил он.

© Sputnik / Амир Исаев Погранведомства Узбекистана и Таджикистана провели первый военный совет

Эксперт РИСИ Дмитрий Попов солидарен с коллегой, полагая, что именно с приходом Мирзиёева Узбекистан поставил перед собой четкую задачу - урегулировать конфликты со всеми соседними республиками Центральной Азии, и последовательно эту задачу выполняет.

Он считает, что Россия также приветствует эти договоренности, поскольку жаждет стабильности и развития этого приграничного региона.

При этом Россия также заинтересована в том, чтобы рано или поздно узбекская и таджикская республики присоединились к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС): "Сейчас Россия ни на кого не давит и не подталкивает к этому решению. Таджикистану пока только предложили рассмотреть вопрос о присоединении к ЕАЭС в качестве наблюдателя. В перспективе, конечно, Россия желает, чтобы Узбекистан с его огромной экономикой в рамках Центрально-Азиатского региона и Таджикистан присоединились к объединению".

Главный вопрос для РФ, по мнению эксперта, - каким образом обустроить внешнюю таможенную границу, поскольку ранее страна вложила большие деньги в ее обустройство в Кыргызстане.

Россия находится перед выбором - стоит ли оборудовать еще одну границу в районе Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана или лучше дождаться момента, когда государства официально присоединятся к ЕАЭС.