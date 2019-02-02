Руслан Аушев о новом дыхании Узбекистана и войне в Афганистане - эксклюзив

Член высшего совета международного Союза "Боевое братство — без границ", генерал-лейтенант Руслан Аушев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о миссии советских войск в Афганистане и о том, как в современных реалиях можно добиться мира в этой стране.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Ташкенте 1 февраля состоялась международная конференция, посвященная 30-й годовщине завершения вывода советских войск из Афганистана. В ходе мероприятия корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова задала несколько вопросов одному из ключевых участников тех событий, Герою СССР, генерал-лейтенанту Руслану Аушеву.

— Руслан Султанович, считаете ли вы успешной миссию, которую выполняли советские военные в Афганистане 30 лет назад?

— Все задачи, поставленные перед нами в Афганистане, мы выполнили. Не было такого понятия – успешно или не успешно, есть приказ, которому мы следовали в конкретной ситуации. Мы политикой не занимались, а в основном действовали по просьбе афганского руководства.

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Многие думают, что там была только война, но на самом деле на боевые действия в той операции приходится примерно одна треть. Две трети времени мы занимались обеспечением, охраной колонн, охранением коммуникаций, ГЭС или других важных инфраструктурных объектов. У нас не было там задачи победить. Это сейчас говорят, что мы боролись с зарождением терроризма. У нас были конкретные функции – обеспечить, провезти, построить.

Да, были и боевые действия, потому что на тот момент в Афганистане продолжалась гражданская война. При разрешении подобных конфликтов в любой гражданско войне нельзя принимать ни одну из сторон.

— Как вы оценивает нынешние усилия Узбекистана по мирному урегулированию афганского конфликта?

— Любые процессы, которые нацелены на мирное разрешение кризиса, надо поддерживать. Тем более Узбекистан граничит с Афганистаном, и многие процессы в соседней стране могут негативно сказаться на самой республике. Поэтому Узбекистану совместно с Россией, Таджикистаном и Туркменистаном необходимо прилагать усилия к стабилизации обстановки в Афганистане. В этом залог стабильности в регионе.

О полном перемирии пока говорить сложно, потому что слишком сложные процессы проходят в этой стране. Многое будет зависеть и от американцев, которые делают заявления по поводу вывода своих военных из страны. Но ситуация в мире меняется, вчерашние противники становятся союзниками. Я, к примеру, после войны встречался с Ахмад Шах Масудом, мы с ним близкими друзьями стали. Я был лет десять назад в Афганистане, и они сами говорят, что мы сделали ошибку, когда воевали друг с другом.

— Можно ли, на ваш взгляд, такие геополитические проблемы, решать масштабными инвестиционными проектами?

— Если обратиться к истории — вспомнить любую войну, Первую Мировую, или Вторую Мировую — это ведь все была чистая экономика. Если не все, то многие вещи можно решать за счет инвестиционных проектов. Тот же Афганистан, к примеру, туда полмира уже вкладывает. Я видел дорогу от Кабула, инфраструктура там налаживается. Но все-таки, не только деньгами надо решать проблему. Надо менять мировоззрение, потому что существует много религиозных течений, которые приводят к межнациональным конфликтам. Они очень опасны.

— Как с этими течениями бороться?

— Это сложная работа. Не берусь оценивать Центральную Азию, но если взять Кавказ, например, Ингушетию, где я был президентом, там очень мало авторитетных религиозных лидеров. А когда нет таких сильных деятелей, к словам которых прислушиваются, это очень плохо. Людям надо рассказывать правду, ведь очень многие используют религию в своих целях — для прихода к власти или для укрепления, для реализации коррупционных схем, прикрываясь верой.

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Нужна масштабная просветительская работа. Молодежь не совсем хорошо знает Коран. Он же написан на арабском, а если перевести на русский или на узбекский – там же по-другому все можно отразить и объяснить. Запретами точно ничего нельзя решить – только массовым образованием и просвещением в сфере религии — будь то ислам, православие или что-то другое.

Необходимо привозить авторитетных деятелей, чтобы они рассказывали молодым людям об истинном исламе. Потому что для одних джихад – это борьба с неверными, это значит идти и всех косить из пулеметов. А ведь джихад – это совсем не то, это путь к Аллаху. Это надо разъяснять.

— Что лично для вас Ташкент? Что вы чувствуете, приехав сюда на такое масштабное мероприятие?

— Ташкент для меня во многом родной: я из Термеза отправлялся в Афганистан в 1980 году, а вернулся оттуда в 1987-м. я за это время очень много раз бывал здесь — это мой любимый город.

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У меня тут много друзей, солдаты, с которыми воевали, командир полка мой тут живет — Тулкун Юлдашевич Касымов, Талъат Мурадов – руководитель ветеранской организации, который столько лет успешно ведет работу. Очень рад видеть всех, постоянно общаемся.

Сегодня Узбекистан получил новое дыхание – это чувствуется во всем — в поведении людей, в атмосфере на улицах. Даже в самолет садишься, и уже это ощущается. Недаром говорят: Ташкент — город хлебный. Многие жители других стран Содружества мечтают сюда попасть. Я благодарен судьбе, что она связала меня с этим городом.